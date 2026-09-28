Red Sox-Yankees enciende el inicio de la postemporada de Grandes Ligas

La postemporada de MLB comienza este martes con cuatro series de wild card, encabezadas por uno de los enfrentamientos más tradicionales del béisbol: Yankees de Nueva York contra Red Sox de Boston.

Las otras tres series de comodines serán Astros-White Sox en la Liga Americana y, en la Nacional, Cubs-Padres y Braves-Phillies.

Todas las series se disputarán a un máximo de tres partidos, sin días de descanso ni viajes. Todos los encuentros se celebrarán en el parque del equipo con ventaja de local.

En la siguiente ronda de la postemporada aguardan con ‘bye’ los campeones defensores Dodgers de Los Ángeles y los Brewers de Milwaukee en la Liga Nacional, así como los Guardians de Cleveland y los Rays de Tampa Bay en la Americana.

Buena parte de las miradas estarán puestas en la serie entre los Red Sox y los Yankees. Nueva York tendrá la ventaja de local, aunque sigue sin los servicios del jardinero y poderoso bateador Aaron Judge.

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Los Yankees ganaron 7-6 la serie particular ante los Red Sox durante la temporada regular de 2026, incluidos tres de los últimos cuatro enfrentamientos. Ambos equipos consiguieron victorias tanto de local como de visitante.

Todo apunta a una serie marcada por el pitcheo, a juzgar por los duelos ya anunciados desde el montículo.

El martes, los Red Sox abrirán con el zurdo Payton Tolle, quien en junio, en su última salida ante los Yankees, completó 7.1 entradas de una carrera y se apuntó la victoria. También había lanzado 6.1 entradas en blanco contra Nueva York en abril.

Pero Tolle tendrá de frente al derecho de los Yankees Cam Schlitter, quien el mes pasado consiguió una victoria ante los Red Sox luego de completar 5.2 entradas sin permitir carreras.

1 / 12 | En imágenes: estos son los equipos clasificados a la postemporada de Grandes Ligas. Milwaukee, que tuvo el mejor récord de las Grandes Ligas, avanzó directamente a la Serie Divisional de la Liga Nacional como primer sembrado y espera al ganador entre Padres y Cubs. - Kayla Wolf 1 / 12 En imágenes: estos son los equipos clasificados a la postemporada de Grandes Ligas Milwaukee, que tuvo el mejor récord de las Grandes Ligas, avanzó directamente a la Serie Divisional de la Liga Nacional como primer sembrado y espera al ganador entre Padres y Cubs. Kayla Wolf Compartir

El duelo del miércoles será igualmente atractivo, con el derecho Sonny Gray (18-5, 2.72) por los Red Sox frente al zurdo Max Fried (2.82) de los Yankees. De ser necesario un tercer partido, se medirán el zurdo Ránger Suárez, por Boston, y Gerrit Cole, por Nueva York.

Pese a la ausencia del relevista boricua de los Yankees, Fernando Cruz, la serie Nueva York-Boston tendrá presencia puertorriqueña sobre el terreno.

El jardinero boricua Heliot Ramos representa a los Yankees, que lo han estado utilizando en el tercer puesto de la alineación. Ramos ha respondido con promedio de .296 en sus últimos siete partidos y ha conectado al menos un imparable en siete de sus últimos ocho encuentros.

Boston, por su parte, cuenta con el relevista zurdo boricua Jovani Morán, quien no permitió carreras en ocho apariciones y 7.1 entradas durante septiembre, luego de tolerar cinco anotaciones precisamente ante los Yankees el 30 de agosto.

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Con los Red Sox también está el coach de banca boricua José David Flores, quien permaneció con el equipo tras la salida durante la temporada del dirigente cagüeño Alex Cora.

El ganador de la serie se enfrentará a los Rays en la siguiente ronda.

Espada y los Astros

Las series de wild card también tendrán a un dirigente boricua, Josué Espada, al frente de los Astros de Houston, que recibirán con ventaja de local a los White Sox de Chicago, que terminaron segundos en la División Central luego de varias temporadas perdedoras.

Espada confía en un grupo de jugadores resilientes y experimentados que, además, ha tenido éxito ante Chicago esta temporada, según dijo a este diario.

“Le hemos jugado a esos muchachos muy bien”, destacó Espada al destacar que Houston dominó 5-2 la serie particular ante los White Sox, incluidos triunfos en los últimos dos encuentros, ambos celebrados en Houston.

Los Astros no permitieron más de tres carreras en ninguno de sus partidos como locales ante los White Sox.

“Me gustan nuestras oportunidades porque hemos tenido tantas experiencias en la postemporada”, agregó Espada sobre un equipo que ha disputado tres Series Mundiales en las últimas nueve temporadas y ha ganado dos de ellas.

“Y este grupo”, añadió Espada, “nunca ha tenido dudas, siempre se ha mantenido esperanzado”.

Ninguno de los dos equipos había anunciado hasta el lunes en la tarde sus lanzadores abridores. Espada adelantó el lunes, en conferencia de prensa, que el primer partido de la serie será manejado exclusivamente por relevistas.

White Sox y Astros se enfrentaron por última vez en la postemporada en 2021, cuando Houston ganó en cuatro juegos la Serie Divisional.

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Houston también cuenta en el banco con el receptor Christian Vázquez, quien ha ganado Series Mundiales tanto con los Red Sox como con los propios Astros. El equipo perdió recientemente a Carlos Correa.

El que prevalezca en esta serie se enfrentará a los Guardians en la siguiente ronda.

Cubs vs. Padres

Si la serie White Sox-Astros presenta a un candidato al MVP en el bateador cubano de Houston Yordan Álvarez, el enfrentamiento entre los Cubs y los Padres tendrá a otro candidato: el espectacular jardinero Pete Crow-Armstrong.

Los Cubs visitarán San Diego de la mano de Crow-Armstrong, quien terminó la temporada con 45 jonrones, 85 extrabases, 107 carreras impulsadas, 41 bases robadas y 119 anotadas.

Lo acompaña en la alineación Alex Bregman, quien viene de otra sólida temporada ofensiva, con 92 carreras anotadas, 93 impulsadas y 28 jonrones.

Los Padres cuentan igualmente con figuras de alto calibre como Fernando Tatis Jr. y Manny Machado.

Los Cubs, sin embargo, dominaron 5-1 a los Padres durante la temporada regular de 2026, incluidas dos victorias en San Diego, sede de la serie de wild card.

El ganador avanzará a la Serie Divisional.

Los Phillies afrontarán la serie de comodines sin el bate del venezolano Luis Arráez, quien quedó fuera por lesión. (Nam Y. Huh)

Braves vs. Phillies

En el Este de la Liga Nacional, los Phillies se enfrentarán a los Braves luego de asegurar su clasificación a la postemporada en el último día de la campaña.

Atlanta dominó 9-4 a Filadelfia en la serie particular de 2026, incluidos cuatro triunfos en seis encuentros en el parque de los Braves, que será sede de la serie de wild card. Para colmo, los Phillies no contarán con Luis Arráez, quien se perderá la serie por lesión.

Atlanta ganó 94 partidos durante la temporada regular y terminó con el cuarto mejor récord de las Grandes Ligas.

Aun con la baja de Arráez, los Phillies cuentan con una poderosa ofensiva encabezada por Kyle Schwarber, Bryce Harper, Trea Turner, Alec Bohm y J.T. Realmuto.