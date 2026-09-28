Fallece el luchador británico Benjamin Satterley, conocido como “Pac”

El luchador británico Benjamin Satterley, conocido en el cuadrilátero como Pac, falleció, según confirmó este lunes All Elite Wrestling (AEW), empresa a la que pertenecía desde 2019.

La compañía no informó la causa de muerte del peleador, natural de Newcastle upon Tyne, Inglaterra.

“AEW lamenta anunciar el fallecimiento de (Benjamin) Satterley, conocido como Pac”, expresó la compañía al comunicar la noticia en redes sociales.

Satterley comenzó su carrera profesional en 2004 y durante más de dos décadas compitió para distintas organizaciones alrededor del mundo, destacándose por su estilo aéreo y habilidad dentro del cuadrilátero.

Pac se unió a AEW en 2019, año en que la compañía comenzó operaciones, y desde entonces conquistó múltiples campeonatos y participó en algunos de los combates más recordados de la empresa. “Nuestras condolencias para la familia, amigos y fanáticos de Satterley”, añadió la AEW. Satterley también tuvo una etapa en WWE, empresa en la que luchó bajo el nombre de Neville.