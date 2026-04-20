¿Por qué CM Punk llevó la bandera de Puerto Rico en WrestleMania 42?
La historia detrás del homenaje boricua que llamó la atención en el “Super Bowl” de la lucha libre profesional
20 de abril de 2026 - 11:14 AM
20 de abril de 2026 - 11:14 AM
Durante su aparición en el magno evento de WWE, WrestleMania 42, el famoso luchador CM Punk sorprendió a los fanáticos al lucir la bandera de Puerto Rico en su jacket, un detalle que generó conversación tanto en el evento como en las redes sociales.
La razón apunta a un gesto personal hacia su esposa, la también peleadora AJ Lee, quien tiene raíces boricuas. April Jeanette Méndez, nombre de pila de la luchadora, nació en Nueva Jersey de ambos padres puertorriqueños.
Más allá del significado personal, el detalle también conectó con el público boricua, destacando nuevamente la presencia y el orgullo de Puerto Rico en uno de los escenarios más grandes del entretenimiento deportivo.
Mi mente todavía está procesando que CM Punk salió con Miseria Cantare con Larry en su pecho y la bandera de Puerto Rico en su brazo izquierdo. Aquí estoy llorando otra vez. pic.twitter.com/hlpnU6sFVL— Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) April 20, 2026
Punk terminó cayendo en un espectacular combate ante Roman Reigns, cediendo su Campeonato Mundial Peso Completo.
Lee, por su lado, también perdió su cetro Intercontinental frente a Becky Lynch.
Unas 106,072 personas asistieron entre sábado y domingo a WrestleMania, el evento anual más importante y prestigioso de la WWE, considerado el “Super Bowl” de la lucha libre profesional.
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