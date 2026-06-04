Puerto Rico arranca un verano decisivo para sus aspiraciones olímpicas en el voleibol femenino

La Selección Nacional femenina de voleibol iniciará este viernes en Ponce un largo y cargado verano que pudiera abrirle el camino hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El recorrido comienza con su participación en el torneo Final Four de Norceca, que se celebrará en la cancha Salvador Dijols, en el sector La Playa de Ponce, y que reunirá a las selecciones de Puerto Rico, Cuba, México y Costa Rica.

El primer rival de las boricuas será Costa Rica.

Más allá de la lucha por el campeonato, el principal objetivo del equipo es sumar o mantener puntos en el ranking mundial, un factor cada vez más importante en el voleibol internacional.

Puerto Rico ocupa el puesto 23 del ranking mundial, solo por detrás de México, que aparece en la posición 18.

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“Ahora todos los años y todas las competencias son importantes con esto del ranking. Ganas puntos si derrotas a un equipo que está por encima de ti y pierdes puntos si caes ante uno que está por debajo”, explicó el dirigente nacional, Juan Carlos Núñez.

El ranking mundial sirve de base para la clasificación a eventos tan importantes como los Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial de 2027.

Puerto Rico llega al Final Four como campeón defensor, luego de conquistar las últimas cuatro ediciones del torneo.

La selección presentará una plantilla bastante joven, con nombres interesantes como la prospecto Decelise Champion, quien viene de una experiencia de desarrollo en Italia, y Nayeli González, que llega desde la NCAA para debutar con el combinado nacional.

“Hay muchas jugadoras jóvenes. Vamos a ver cómo están en este escenario. Cuando hay jugadoras que no juegan, surgen nuevas”, dijo Núñez.

El equipo correrá bajo la ofensiva de las colocadoras Wilmarie Rivera y Jennifer Nogueras.

El sábado, Puerto Rico enfrentará a Cuba y cerrará el torneo el domingo ante México, que cuenta en su plantilla con una de sus principales figuras, Sofía Maldonado, recientemente seleccionada Jugadora Más Valiosa (MVP) de la final de la Major League Volleyball.

Nayeli González es una de las atacantes que debutará con la Selección en Ponce. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)

Luego del Final Four, la Selección tendrá un intenso calendario en agosto con tres compromisos en Santo Domingo: los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Campeonato Norceca y el Torneo Preolímpico, al que se accede a través del Campeonato Norceca.

“Ese es el evento, el importantísimo”, apodo Núñez al referirse al Preolímpico.

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El dirigente anticipó que para esos compromisos contará con una plantilla más experimentada que la que participará en Ponce.

Entre las jugadoras que podrían integrarse figuran la líbero Shara Venegas, la acomodadora Natalia Valentín, la central Neira Ortiz, la opuesto Grace López y posiblemente Brittany Abercrombie.

“Vamos a tener a jugadoras como Paola (Santiago). Shara se va reintegrar. Natalia está en conversaciones conmigo. Neira (Ortiz) se va a incorporar (luego de su compromiso artístico). También está Grace López”, mencionó Núñez.

El Preolímpico representa la vía más directa para clasificar a Los Ángeles 2028.

Existen otras dos rutas clasificatorias: mediante el ranking mundial, que otorgará tres plazas, y a través del Campeonato Mundial, que repartirá otras tres.

Para cerrar el verano, Puerto Rico participará en septiembre en la Copa Panamericana y en el Final Six de Norceca, ambos eventos programados en México.

Núñez enfatizó que esos torneos también tendrán gran importancia debido a los puntos disponibles para el ranking mundial.