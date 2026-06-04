Jugadores de Irán describen cómo la guerra afecta su preparación para el Mundial

ANTALYA, Turquía - Irán se encamina al Mundial cuando el país está en guerra con la principal nación anfitriona, una situación única en la historia del torneo.

En entrevistas exclusivas con The Associated Press, durante una concentración del equipo en Turquía, dos integrantes de la selección de Irán describieron cómo el conflicto está afectando su preparación para el Mundial.

“Bueno, para ser honesto, no es fácil”, manifestó Saeid Ezatolahi, un mediocampista de 29 años que también jugó con Irán en los Mundiales de 2018 y 2022.

“Ese va a ser mi tercer Mundial. Así que para mí y para algunos de los otros jugadores, quizás sea más fácil manejar este tipo de cosas”, comentó en inglés al margen de una sesión de entrenamiento el miércoles.

“Pero al final... va a ser difícil para nosotros porque, al mismo tiempo, estamos siguiendo las noticias en nuestro país y las cuestiones políticas, por supuesto, pueden afectar la mente de los jugadores y de la gente”.

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La selección de Irán ha pasado más de dos semanas en Turquía, en su mayoría entrenando en el balneario costero de Antalya, y algunos fueron a la capital Ankara para presentar solicitudes de visa en la embajada de Estados Unidos.

El acceso de los medios a su preparación para el Mundial ha sido limitado, y los jugadores rara vez hablan con periodistas internacionales.

Irán tendrá su base en México

El equipo tiene previsto viajar a México este fin de semana después de recibir visas de la embajada de México en Ankara.

El equipo informó el jueves que el proceso para obtener los permisos de entrada se había finalizado para todos los integrantes de la plantilla.

Los problemas con el trámite de visas hicieron que la base de entrenamiento de Irán para el Mundial se trasladara de Tucson, Arizona, a Tijuana, en la frontera de México con California.

Irán jugará sus dos primeros partidos cerca de Los Ángeles, que tiene una gran comunidad iraní, muchos de cuyos integrantes se oponen al gobierno actual.

“Así que, sin duda, esperamos tener muchos aficionados durante nuestros partidos en el estadio”, señaló Ezatolahi.

“Y esto va a ser mucha presión para nosotros porque la expectativa va a ser alta. Solo deseo que podamos hacerlos sentir orgullosos y mostrarles que los iraníes están preparados para cualquier trabajo duro en el mundo”, agregó.

Mohammad Ghorbani, de 24 años, disputará su primer Mundial con Irán.