Todo lo que debes saber de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo. Por primera vez, el campeonato será organizado conjuntamente por tres países: Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en el Mundial más grande jamás realizado.

La principal novedad será la participación de 48 selecciones nacionales, en lugar de las tradicionales 32 que compitieron en las ediciones anteriores. Este cambio permitirá una mayor representación de países y aumentará el número de partidos del torneo.

El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y contará con 104 compromisos. La final se celebrará en el estadio MetLife de Nueva Jersey, mientras que el partido inaugural tendrá lugar en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, que hará historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. Previamente, lo hizo en 1970 y 1986.

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Estados Unidos, por su parte, recibirá el torneo por segunda vez, tras organizarlo en 1994, mientras que Canadá se estrenará como anfitrión de una Copa Mundial masculina.

Además del aspecto deportivo, el Mundial 2026 promete ser un evento de enorme impacto económico y turístico, con millones de fanáticos desplazándose entre las distintas sedes de Norteamérica.

Con más equipos, más partidos y tres países anfitriones, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como una de las ediciones más ambiciosas y espectaculares en la historia del fútbol.

A continuación, todo lo que debes saber para el evento.

El trofeo actual que se le da al campeón fue diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga después de que Brasil ganara definitivamente la Copa Jules Rimet al conquistar su tercer título mundial en 1970. Actualmente, la selección brasileña es pentacampeona. (Tony Gutierrez)

Grupos, sedes y formato del Mundial 2026

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno en 16 ciudades. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a la fase eliminatoria.

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Sede: Ciudad de México (Estadio Azteca) y otras sedes en México.

Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza. Sede: Toronto y Vancouver (Canadá).

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Sede: ciudades de Estados Unidos (Miami, Boston, Los Ángeles, entre otras).

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Sede: Estados Unidos (Atlanta, Dallas, Nueva York/Nueva Jersey, entre otras).

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Sede: Estados Unidos (varias ciudades anfitrionas).

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Sede: Estados Unidos (Kansas City, Seattle, entre otras).

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Sede: Estados Unidos (Houston, Atlanta, entre otras).

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Sede: México y Estados Unidos.

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Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega. Sede: Estados Unidos.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Sede: Estados Unidos y México.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Sede: Estados Unidos.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Sede: Estados Unidos.

¿Cuáles son los países debutantes?

La expansión a 48 equipos permitió la clasificación de varias selecciones que disputarán por primera vez una Copa Mundial. Los debutantes son Uzbekistán, Jordania, Curazao y Cabo Verde, países que lograron una histórica clasificación tras destacadas campañas en sus respectivas eliminatorias.

Además de los países debutantes, el Mundial 2026 también contará con varias selecciones que regresan tras ausencias importantes. Entre ellas destacan Colombia, que vuelve después de no clasificar a Catar 2022, así como Egipto, Panamá, Argelia y Costa de Marfil, selecciones que habían quedado fuera de la última edición o no participaban desde hace varios años.

Igualmente, regresan equipos con ausencias aún más prolongadas, lo que añade un valor histórico al torneo. Es el caso de Noruega y Austria, que no jugaban un Mundial desde 1998, además de Escocia, que también vuelve tras más de dos décadas. A ellos se suman Haití, que no participaba desde 1974, y Turquía, cuyo último Mundial había sido en 2002, cuando logró su mejor actuación histórica.

Lionel Messi (centro), Cristiano Ronaldo (derecha) y Neymar hace unos años atrás.

El “last dance” de Messi, Cristiano y Neymar

El Mundial, por otro lado, marcará el cierre de una era dorada del fútbol con lo que muchos consideran el “last dance” de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar en una Copa del Mundo. Los dos primeros, protagonistas del deporte durante más de una década, junto al brasileño, quien cuando estuvo saludable fue un auténtico fenómeno, podrían disputar su última participación mundialista, representando a Argentina, Portugal y Brasil, respectivamente.

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Su presencia no solo añade un valor histórico al torneo, sino que también simboliza el final de una generación que definió una época con títulos, récords y rivalidades inolvidables, dejando paso a una nueva camada de estrellas del fútbol mundial.

Favoritos y figuras a seguir

Entre los principales candidatos al título aparecen Argentina, vigente campeona del mundo; España, considerada una de las selecciones más completas del momento; Francia, finalista en dos de los últimos tres Mundiales; Portugal, que buscará dar el golpe definitivo con una nueva generación de talento; e Inglaterra y Alemania, que siempre son selecciones a tener en cuenta por la calidad de sus plantillas. A ellos se suman los Países Bajos, habituales protagonistas en las instancias decisivas, y Marruecos, que llega como una de las selecciones revelación tras sus recientes grandes actuaciones internacionales.

El argentino Julián Álvarez, aquí en uniforme del Atlético de Madrid, es pretendido por los grandes clubes europeos, especialmente el FC Barcelona. (Joan Monfort)

En cuanto a las figuras, todas las miradas estarán puestas en los veteranos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes podrían disputar su último Mundial. Sin embargo, también destacan estrellas del presente como Lamine Yamal (España), Kylian Mbappé (Francia), Vinícius Júnior (Portugal), Harry Kane (Inglaterra), Nico Paz y Julián Álvarez (Argentina), Bruno Fernandes (Portugal), Achraf Hakimi (Marruecos) y Michael Olise (Francia). Asimismo, jugadores como Christian Pulisic (Estados Unidos) están llamados a ser protagonistas del torneo.

Tarifas elevadas en boletos y transporte público

La venta de boletos para el Mundial 2026 ha generado debate por los altos precios. Las entradas más económicas comienzan aproximadamente entre 60 y 120 dólares, aunque la mayoría de los partidos se ubican entre $300 y $800, dependiendo de la fase del torneo y la sede. En encuentros de alto perfil, como la final, los precios pueden superar los $7,000 en páginas oficiales, e incluso aumentar significativamente en el mercado de reventa.

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Se espera que las tarifas de transporte -especialmente en traslados hacia los estadios y servicios especiales en días de partido- aumenten considerablemente en varias ciudades de Estados Unidos. En muchos casos, los costos podrían superar los $100 por trayecto.

Transmisiones en Puerto Rico

En Puerto Rico, la cobertura del Mundial 2026 estará a cargo de Telemundo, que posee los derechos oficiales de transmisión en español. Esto permitirá a los fanáticos seguir todos los partidos a través de televisión y plataformas digitales asociadas al canal, con cobertura completa desde la fase de grupos hasta la final.

Países más ganadores

En el historial de la Copa del Mundo, el país más exitoso es Brasil, con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia, con cuatro campeonatos cada uno.

Más atrás aparecen selecciones históricas como Argentina, con tres títulos, además de Francia y Uruguay, que también han logrado levantar el trofeo en par de ocasiones. Estos equipos se mantienen como potencias tradicionales y siempre parten entre los principales favoritos en cada edición.

Máximos goleadores

El máximo goleador en la historia de los Mundiales es el alemán Miroslav Klose, con 16 goles, seguido por Ronaldo Nazario con 15.