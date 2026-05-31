Lionel Messi y la campeona del mundo ya están en Kansas City de cara al Mundial

La vigente campeona del mundo, Argentina, llegó a Kansas City el domingo para comenzar su preparación de cara a la defensa de su título. Su primer partido de la Copa Mundial será frente a Argelia el 16 de junio en el Arrowhead Stadium, hogar de los Chiefs de la NFL.

El vuelo de 11 horas, que recorrió más de 5,500 millas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina, aterrizó en Missouri poco después de las 11 de la mañana, hora local. El número del vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas fue el 1978, un homenaje a la selección que conquistó el Mundial de 1978 como anfitriona al vencer a Países Bajos en la final ante más de 71,000 espectadores en el estadio de River Plate, en Buenos Aires.

El avión, un Airbus A330, también rindió homenaje al combinado argentino con una librea especial. El número 10 de Lionel Messi aparecía en la cola, acompañado por las icónicas franjas celestes y blancas de la selección, mientras que tres estrellas doradas representaban sus tres títulos mundiales.

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Argentina es la primera de las cuatro selecciones que establecerán su base de operaciones mundialista en el área metropolitana de Kansas City en arribar a la ciudad.

Países Bajos, Inglaterra y Argelia —que tendrá su base en la Universidad de Kansas, en la cercana ciudad de Lawrence— tienen previsto llegar durante esta semana.

La mayor parte del plantel argentino viajó en el vuelo chárter, aunque algunos futbolistas se incorporarán directamente desde sus clubes en distintas partes del mundo. Tras descender del avión, jugadores y miembros del cuerpo técnico caminaron por la pista hasta los autobuses que los trasladaron al hotel de concentración.

Messi y compañía se alojarán en el Origin Hotel, ubicado cerca del centro de Kansas City, Missouri. Se han instalado vallas alrededor de la propiedad y reforzado las medidas de seguridad para recibir al equipo. Además, el hotel luce letreros, pósteres y otros elementos alusivos a la Albiceleste, incluidas enormes imágenes de algunas de sus principales figuras en el exterior del edificio.

El equipo tenía previsto dedicar el domingo a una sesión ligera de trabajo físico en el gimnasio del hotel mientras aguardaba la llegada del resto de los convocados. Su primera práctica completa está programada para el lunes en el Compass Minerals National Performance Center, sede del Sporting Kansas City de la MLS.

Argentina disputará un amistoso frente a Honduras el sábado en el Kyle Field, en College Station, Texas, casa del equipo de fútbol americano de Texas A&M. Su último ensayo será tres días después ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium, en Alabama, hogar de los Auburn Tigers.