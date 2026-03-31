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¡Toca fondo! Italia queda fuera de su tercera Copa del Mundo consecutiva

Los cuatro veces campeones de la FIFA cayeron en tanda de penales ante Bosnia y Herzegovina

31 de marzo de 2026 - 6:09 PM

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Los futbolistas italianos reaccionan a la eliminación. (Armin Durgut)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Es un día decisivo para una de las potencias históricas del fútbol que ha alcanzado un nivel antes inimaginable.

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Italia, cuatro veces campeón del mundo, no logró clasificarse para un tercer Mundial consecutivo tras caer en una tanda de penales con 10 hombres ante Bosnia y Herzegovina, 66ª del ranking, en el repechaje de clasificación europeo el martes.

Moise Kean anotó temprano para Italia, pero luego el defensa central de la Azzurri Alessandro Bastoni fue expulsado con una tarjeta roja directa antes del descanso y el suplente bosnio Haris Tabakovic igualó a los 79 para enviar el partido a la prórroga.

La derrota añadió más miseria para la otrora orgullosa selección nacional de Italia tras ser eliminada por Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente, en los playoffs de clasificación para los dos últimos Mundiales.

La última eliminación significa que los campeones de 1934, 1938, 1982 y 2006 pasarán al menos 16 años sin siquiera disputar un partido en el mayor evento del fútbol.

Las dificultades de Italia en el Mundial se remontan a 2010 y 2014, al no haber avanzado de su grupo en ambas ocasiones. Aunque la Azzurri sí ganó el Campeonato Europeo en 2021.

El último partido de eliminación directa de Italia en un Mundial fue cuando ganó el título en 2006 al vencer a Francia en una tanda de penales.

El único otro Mundial para el que Italia no se clasificó fue en 1958.

Gyokeres, el salvador de Suecia

Viktor Gyokeres devuelve a Suecia al Mundial.

El delantero del Arsenal anotó a los 88 minutos para darle a los suecos una victoria 3-2 sobre Polonia, cinco días después de marcar un triplete en la victoria de semifinales del repechaje ante Ucrania.

La gran figura polaca Robert Lewandowski, a los 37 años, esperaba clasificarse para lo que probablemente habría sido su último Mundial.

El exentrenador del Chelsea y el West Ham Graham Potter fue contratado por Suecia el año pasado —inicialmente con un contrato a corto plazo— con un objetivo: llevar al equipo al Mundial. Lo consiguió.

Suecia alcanzó los cuartos de final en su última aparición en el Mundial, en 2018.

Sin debut soñado para Kosovo

Turquía estará en el grupo de Estados Unidos en el Mundial tras ganar 1-0 en Kosovo para alcanzar el mayor escenario del fútbol por primera vez desde 2002.

Los anfitriones esperaban clasificarse para el Mundial por primera vez, menos de 10 años después de que la selección nacional estuviera fuera de la familia del fútbol internacional.

Fue en mayo de 2016 cuando Kosovo y Gibraltar fueron votados para ingresar en la FIFA como sus federaciones miembro número 210 y 211. Eso fue ocho años después de que Kosovo declarara su independencia de Serbia.

Kosovo tuvo la mejor ocasión de una entretenida primera mitad, pero el portero turco Uğurcan Çakır realizó una magnífica atajada con una mano para desviar el disparo de Fisnik Asllani al travesaño.

Turquía logró el gol decisivo ocho minutos después del inicio de la segunda mitad. Kerem Aktürkoğlu dio el toque más sutil para asegurar que el centro-disparo de Orkun Kökçü se colara en la esquina inferior lejana.

Turquía se une a Estados Unidos en el Grupo D, junto con Paraguay y Australia.

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