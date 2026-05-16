José Luis Ortiz y el ejemplar Chip Honcho llegan tercero en el Preakness Stakes

El puertorriqueño José Luis Ortiz ya no podrá aspirar a la Triple Corona del hipismo estadounidense de manera individual.

Montado por el mexicano Paco López, Napoleon Solo contuvo a Iron Honor en los metros finales para ganar el sábado la carrera Preakness Stakes, con lo que se reivindicó tras un par de quintos puestos para lograr su primera victoria del año.

José Luis, con el ejemplar Chip Honcho, arribó en la tercera posiciión.

José Luis venía de ganar el Kentucky Derby con el ejemplar Golden Tempo.

Golden Tempo, quedó fuera de la carrera, lo que dejó una competencia abierta para cualquiera de los 14 caballos en pos de la joya intermedia de la Triple Corona. Preakness se celebró este año en Laurel Park porque el hipódromo de Pimlico, en Baltimore, está en remodelación.

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Jaime Torres, con Incredibolt, llegó en la quinta posición; John Velázquez, con Corona de Oro, en la undécima posición, seguido de Irad Ortiz, con Talkin, en la duodécima.

Taj Mahal tanía una cuota de 9-2 —la más alta para un favorito del Preakness desde que la carrera se trasladó a su distancia actual de 1 3/16 millas en 1925. Iron Honor había sido el favorito en la línea matutina con 9-2, pero para cuando los caballos entraron en el arrancadero era una opción de 8-1.

Taj Mahal salió al frente temprano y cubrió el primer cuarto de milla en 22,66 segundos, pero el invicto caballo de la entrenadora Brittany Russell no pudo sostenerse y fue superado por Napoleon Solo (7-1) cerca de la entrada de la recta final.

Iron Honor fue una amenaza al final, pero se quedó corto por 1 1/4 cuerpos.