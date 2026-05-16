El boricua José Berríos será operado del codo derecho

El lanzador boricua de los Blue Jays de Toronto José Berríos será operado de su codo derecho este próximo miércoles, informó la periodista Hazel Mae.

En su cuenta de X, Mae agregó que los médicos determinarán si el bayamonés perderá lo que resta de temporada. Será operado por el doctor Keith Meister.

Berríos, quien comenzó la temporada 2026 en la lista de lesionados —tal como terminó la campaña 2025, aunque por una dolencia distinta en el brazo derecho—, consultó esta semana a un especialista luego de experimentar nuevamente molestias durante su más reciente salida en ligas menores.

El abridor bayamonés, que cumplirá 32 años el 27 de mayo, fue ingresado en la lista de lesionados a finales de la pasada temporada regular por inflamación en el codo.

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Por esa razón, se perdió los playoffs, incluyendo el primer viaje a la Serie Mundial para Toronto en 32 años.

Este año parecía totalmente recuperado pero durante el entrenamiento primaveral volvió a mostrar inflamación en el área del codo y eventualmente fue enviado a la lista de lesionados antes del inicio de la campaña, cuando se descubrió que tenía una fractura por estrés o sobrecarga.

Cuando su rehabilitación parecía encaminada, con su asignación para lanzar algunos partidos en las menores como parte de su rehabilitación, el proceso ha continuado arrojando más dudas en cuanto a su condición.

El viernes, el dirigente John Schneider habló de la posibilidad de una operación.

“La cirugía está sobre la mesa. Es una opción en este punto”, indicó el dirigente John Schneider en una entrevista con la prensa de Estados Unidos, y publicada en el portal de Grandes Ligas, MLB.com. “Solo estamos tratando de descifrar si ese es el camino que vamos a tomar”.

Berríos, con 10 temporadas en las Mayores, presenta balance de por vida de 108 victorias con 82 derrotas, y efectividad de 4.08, con 1,481 ponchados.

En 2025 tuvo 9-5 con 4.17 de ERA y 138 ponches en 166 entradas, por encima de su promedio de por vida de 157.1 episodios por campaña a pesar de que no jugó al final en 2025.

Cuando el cómputo se hace por cada 162 juegos, Berríos tiene en su carrera una media de 195 entradas, lo que demuestra su durabilidad en el juego antes de empezar a confrontar problemas con su codo.

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De hecho, entre 2018 y 2025 tuvo una cadena de siete temporadas seguidas con 30 aperturas o más, restando la campaña acortada por la pandemia en 2020.

Uno de sus mejores desempeños hasta ahora ha sido el de 2024 cuando ganó 16 juegos, con nueve reveses, y efectividad de 3.60.

Según Schneider, al parecer el problema con Berríos no tiene que ver con ligamentos y sí con la fractura. Según publicó MLB.com, Schneider también mencionó “cuerpos sueltos” en el codo.

Una operación precisamente para limpiar el codo derecho de fragmentos de hueso fue la que le practicaron esta campaña al relevista cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, el boricua Edwin “Sugar” Díaz, quien no tiene aún una proyección de cuándo volverá a lanzar, aunque se espera que sea esta misma temporada en la fase regular, muy seguramente después del Juego de Estrellas, que será a mediados de julio.

En el caso de Díaz no había fractura.

“Simplemente está tratando de tomar la mejor decisión para el presente y para el largo plazo”, agregó Schneider en la entrevista en la que habló sobre Berríos. “Creo que está dudando un poco al respecto y solo quiere hacer lo correcto”.