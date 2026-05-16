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Victor Wembanyama y los Spurs sacan del camino a los Timberwolves en el Oeste

San Antonio enfrentará al campeón Thunder en la final de la conferencia a partir del lunes

16 de mayo de 2026 - 11:00 AM

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El francés Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, celebra un canasto con su compañero Stephon Castle en el sexto duelo de las semifinales de la Conferencia Oeste ante los Timberwolves de Minnesota. (Abbie Parr)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Minnesota - Los Spurs de San Antonio estaban ya bien encaminados a la final de la Conferencia Oeste en el cuarto periodo, cuando Anthony Edwards, jugador estelar de los Timberwolves de Minnesota, se acercó a su banca para ofrecer brevemente sus felicitaciones.

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Ya no hay duda, estos jóvenes ya son serios contendientes al título de la NBA.

Stephon Castle anotó 32 puntos y capturó 11 rebotes para encabezar otra actuación dominante del perímetro, y Victor Wembanyama y los Spurs arrollaron el viernes 139-109 a Minnesota para finiquitar la serie de segunda ronda en seis duelos .

“Sólo me quito el sombrero ante ellos”, dijo Edwards. “Simplemente fueron el mejor equipo”.

De’Aaron Fox sumó 21 puntos y nueve asistencias, en tanto que el novato Dylan Harper aportó 15 tantos desde la banca para los Spurs, que establecieron un récord de la franquicia en postemporada en materia de triples anotados al atinar 18 de 38.

Se medirán con el campeón defensor Oklahoma City en el primer partido de la final de conferencia el lunes por la noche. El Thunder barrió sus dos primeras series.

San Antonio jugará en una final de conferencia por primera vez desde 2017.

“Por supuesto que tenemos confianza, pero necesitamos mantener el nivel correcto de confianza”, dijo Wembanyama. “Ahora mismo, ni siquiera estoy pensando en eso. Sólo estoy pensando en recuperarme”.

Wembanyama , quien se recuperó de su sorprendente expulsión en el cuarto partido con 27 puntos, 17 rebotes, cinco asistencias y tres bloqueos en la paliza del quinto duelo, estuvo bien custodiado por los Wolves en el sexto y tuvo unos discretos 19 tantos en 27 minutos .

Pero aun así sirvió como un disuasor defensivo constante en la pintura, y se sumó disciplinadamente a los Spurs en transición cada vez que tuvieron la oportunidad de correr — lo cual ocurrió a menudo.

El tamaño, la inteligencia y el toque de tiro de los escoltas de los Spurs fueron demasiado para los Wolves, que como era previsible tuvieron mucha tarea con Wembanyama.

Castle encestó sus primeros cinco triples y terminó con 11 de 16 en tiros de campo. Fox se fue de 3 de 3 desde larga distancia y Julian Champagnie metió cuatro triples entre sus 18 puntos por los Spurs, que superaron a los Wolves por la friolera de 97 puntos en la serie y no estuvieron abajo por doble dígito ni una sola vez .

Los Spurs superaron con facilidad a Portland en cinco juegos en la primera ronda.

“Eso muestra que ya ganamos un poco de experiencia en nuestro corto tiempo de playoffs”, dijo Wembanyama . “Siento que nos pusimos en las mejores condiciones, así de simple”.

Edwards anotó 24 puntos, al acertar 9 de 26 tiros por los Wolves, que recibieron otro impulso de los suplentes Terrence Shannon (21 puntos) y Naz Reid (18 puntos), pero otra vez se vieron frustrados por los Spurs y su implacable defensa de cambios constantes. Julius Randle tuvo apenas tres puntos al embocar apenas 1 de 8 disparos.

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Spurs de San AntonioVictor WembanyamaTimberwolves de MinnesotaNBA
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