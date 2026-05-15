Batalla de conferencias: en “La Cuna” el Juego de Estrellas 2026 del BSN

La “Cuna del Baloncesto” albergará este sábado la edición 2026 del Juego de Estrellas del Baloncesto Superior Nacional (BSN), a celebrarse en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, en San Germán.

Las competencias de habilidades arrancarán a las 6:00 p.m. y el partido a las 8:00 p.m.

Los equipos fueron divididos esta vez por conferencia.

En la A, los titulares son Travis Trice, Louis King y Christian “Cuco” López, de los Criollos de Caguas, junto a Ysmael Romero (Mets) e Isaiah Piñeiro (Cangrejeros).

La escuadra será dirigida por técnico criollo Wilhelmus Caanen y tiene como reservas a Javier Mojica, Gary Browne, Jae Crowder, Tremont Waters, Jaylen Nowell, Hunter Tyson, Angel Matías, Walter Hodhe Jr., Brandon Knight y Tyler Cook.

En el quinteto de la B, André Curbelo, Nick Perkins y Montrezl Harrell, de los Atléticos, encabezan el cuadro titular. Es completado por Rigoberto Mendoza (Aguada) y Ramses Meléndez (Arecibo).

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La escuadra a cargo de Eddie Casiano tendrá en el banco a Sam Waardenburg, Tyrell Harrison, Nathan Sobey, Jezreel de Jesús, Jordan Murphy, Iván Gandía, Justin Reyes, Jack McVeigh, Phillip Wheeler y Emmanuel Mudiay.

Se desconoce si Tyson (dedo del pie) y Meléndez (hamstring) jugarán debido a lesiones.

El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Lenny Tavárez y Justin Quiles.