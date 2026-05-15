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Batalla de conferencias: en “La Cuna” el Juego de Estrellas 2026 del BSN

Jugadores estelares de la Conferencia A se medirán contra canasteros de la B este sábado en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez en San Germán

15 de mayo de 2026 - 6:48 PM

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El Coliseo Arquelio Torres Ramírez de San Germán albergará el tradicional juego de estrellas. (Alejandro Granadillo)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La “Cuna del Baloncesto” albergará este sábado la edición 2026 del Juego de Estrellas del Baloncesto Superior Nacional (BSN), a celebrarse en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, en San Germán.

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Las competencias de habilidades arrancarán a las 6:00 p.m. y el partido a las 8:00 p.m.

Los equipos fueron divididos esta vez por conferencia.

En la A, los titulares son Travis Trice, Louis King y Christian “Cuco” López, de los Criollos de Caguas, junto a Ysmael Romero (Mets) e Isaiah Piñeiro (Cangrejeros).

La escuadra será dirigida por técnico criollo Wilhelmus Caanen y tiene como reservas a Javier Mojica, Gary Browne, Jae Crowder, Tremont Waters, Jaylen Nowell, Hunter Tyson, Angel Matías, Walter Hodhe Jr., Brandon Knight y Tyler Cook.

En el quinteto de la B, André Curbelo, Nick Perkins y Montrezl Harrell, de los Atléticos, encabezan el cuadro titular. Es completado por Rigoberto Mendoza (Aguada) y Ramses Meléndez (Arecibo).

La escuadra a cargo de Eddie Casiano tendrá en el banco a Sam Waardenburg, Tyrell Harrison, Nathan Sobey, Jezreel de Jesús, Jordan Murphy, Iván Gandía, Justin Reyes, Jack McVeigh, Phillip Wheeler y Emmanuel Mudiay.

Se desconoce si Tyson (dedo del pie) y Meléndez (hamstring) jugarán debido a lesiones.

El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Lenny Tavárez y Justin Quiles.

Para el concurso de donqueos figuran Phillip Wheeler, campeón de 2025; Antonio Gordon, Manny Camper y Dyondre Domínguez.

Tags
BSNJuego de EstrellasAtléticos de San GermánSan Germán
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Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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