Batalla de conferencias: en “La Cuna” el Juego de Estrellas 2026 del BSN
Jugadores estelares de la Conferencia A se medirán contra canasteros de la B este sábado en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez en San Germán
15 de mayo de 2026 - 6:48 PM
15 de mayo de 2026 - 6:48 PM
La “Cuna del Baloncesto” albergará este sábado la edición 2026 del Juego de Estrellas del Baloncesto Superior Nacional (BSN), a celebrarse en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, en San Germán.
Las competencias de habilidades arrancarán a las 6:00 p.m. y el partido a las 8:00 p.m.
Los equipos fueron divididos esta vez por conferencia.
En la A, los titulares son Travis Trice, Louis King y Christian “Cuco” López, de los Criollos de Caguas, junto a Ysmael Romero (Mets) e Isaiah Piñeiro (Cangrejeros).
La escuadra será dirigida por técnico criollo Wilhelmus Caanen y tiene como reservas a Javier Mojica, Gary Browne, Jae Crowder, Tremont Waters, Jaylen Nowell, Hunter Tyson, Angel Matías, Walter Hodhe Jr., Brandon Knight y Tyler Cook.
⭐️ ¡Este próximo sábado, 16 de mayo! 🔥— Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) May 14, 2026
📍 En el Coliseo Arquelio Torres de San Germán 🙌
➡️ All-Star Game 2026 de #LaMásDura
🎟️ Boletos en https://t.co/e1RCQSgLzU pic.twitter.com/EI72reZewI
En el quinteto de la B, André Curbelo, Nick Perkins y Montrezl Harrell, de los Atléticos, encabezan el cuadro titular. Es completado por Rigoberto Mendoza (Aguada) y Ramses Meléndez (Arecibo).
La escuadra a cargo de Eddie Casiano tendrá en el banco a Sam Waardenburg, Tyrell Harrison, Nathan Sobey, Jezreel de Jesús, Jordan Murphy, Iván Gandía, Justin Reyes, Jack McVeigh, Phillip Wheeler y Emmanuel Mudiay.
Se desconoce si Tyson (dedo del pie) y Meléndez (hamstring) jugarán debido a lesiones.
El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Lenny Tavárez y Justin Quiles.
Para el concurso de donqueos figuran Phillip Wheeler, campeón de 2025; Antonio Gordon, Manny Camper y Dyondre Domínguez.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: