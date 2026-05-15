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Emmanuel Algarín es aprobado como dueño de los Leones de Ponce en la liga invernal

La junta de la LBPRC favoreció su entrada al organismo de manera unánime

15 de mayo de 2026 - 1:21 PM

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Emmanuelli Algarín debutará como propietario de los Leones de Ponce en la temporada 2026-27. (Suministrada / Béisbol Doble A)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) informó este viernes que la junta de directores de la liga aprobó de manera unánime al Dr. Emmanuelli Algarín como nuevo apoderado de la franquicia de los Leones de Ponce de cara a la Temporada 2026-27.

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La determinación fue tomada por la junta, integrada por los apoderados de las seis franquicias, el presidente de la liga y el director de torneo, luego de completar el proceso de evaluación correspondiente y recibir el respaldo unánime de sus integrantes, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

La aprobación se produce luego de los Leones avanzaran en la pasada temporada hasta la serie final por primera vez en 14 años. Cayeron ante los Cangrejeros de Santurce.

Nos complace darle la bienvenida al Dr. Emmanuelli Algarín y a Ponce Leones LLC como nuevo apoderado de una franquicia tan importante e histórica para nuestro béisbol como lo son los Leones de Ponce. La junta de directores realizó un proceso de evaluación responsable y el respaldo unánime refleja la confianza en su visión y compromiso con el fortalecimiento de la organización y de nuestra liga”, expresó el presidente Juan A. Flores Galarza.

Por su parte, Algarín, quien fue apoderado de los Leones de Patillas en el Béisbol Doble A, agradeció el voto de confianza de la junta y reafirmó su compromiso con la franquicia y su fanaticada.

“Recibo esta responsabilidad con mucho respeto, compromiso y entusiasmo. Los Leones de Ponce representan tradición, pasión y orgullo para una ciudad que respira béisbol. Nuestro compromiso será trabajar incansablemente para construir sobre la base positiva que ya existe, fortalecer la organización y darle a nuestra fanaticada un equipo competitivo del cual se sientan orgullosos”, expresó Algarín.

Ha trascendido que Joey Solá será el gerente general de la novena, mientras Eduardo Núñez luce como el principal candidato para asumir la dirección técnica.

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Liga de Béisbol Profesional Roberto ClementeLeones de Ponce
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