El boricua Rico García está intratable desde la loma con los Orioles

El dominio del serpentinero de ascendencia boricua Rico García, de los Orioles de Baltimore, ha sido tal hasta la fecha que encabeza todas las Grandes Ligas en dos importantes renglones entre los relevistas.

García, quien lanzó por Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, ha estado impresionante: en 20 juegos ha acumulado 19 entradas, y en lo que va de temporada solo le han conectado un hit.

Esto se traduce en que la oposición le batea para un ínfimo promedio de .018, entre los 64 bateadores que ha enfrentado en el primer mes y medio de temporada.

Ese promedio de los oponentes es el más bajo permitido por un relevista en lo que va de campaña entre los que laboran con regularidad y han acumulado 15 o más entradas en el montículo.

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El único hit que García ha permitido fue un cuadrangular, por lo que también tiene una carrera limpia permitida.

Su promedio de carreras limpias permitidas es espectacular, con un ERA de 0.47, el segundo mejor de todas las Mayores entre los tiradores de bullpen. Solo lo supera en ese renglón Louis Varland, de los Blue Jays de Toronto, quien posee un 0.42 en 21 juegos y 21.2 episodios.

García, un derecho de 32 años y nacido en Hawai, también es el líder en las Grandes Ligas en la estadística de WHIP, que es el promedio de bases por bolas y hits combinados por cada entrada lanzada.

García tiene un bajo 0.42, superando a todos los relevistas, incluyendo al lanzallamas de San Diego, Mason Miller, quien tiene un 0.66 (sexto) y quien encabeza la temporada en juegos salvados con 13, empatado con otros dos jugadores, y también es líder de ponchados con 40.

En lo que respecta a García, presenta balance de victorias y derrotas de 3-0, y encima tiene tres juegos salvados en cuatro oportunidades, y además siete ‘holds’. Tiene solo siete bases por bolas y ha ponchado a 22, para una relación de tres abanicados por cada boleto que regala. Su promedio de ponches por cada nueve entradas es de 10.4.

Ayudado por el hecho de que han sido pocos los hombres que se le han embasado, García también es líder en las Mayores de otra estadística que pocas veces se menciona, y es la del porcentaje de corredores rivales que deja en las bases esperando remolque.

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Y el boricua está perfecto con un 100%, lo que significa que nadie de los que se han embasado le ha podido anotar. Comparte el liderato con Kai-We Teng, de Houston.

Jovani Morán tiene efectividad de 3.18 en 22.2 entradas con los Red Sox. (Carlos Giusti/Staff)

Por otro lado, el zurdo Jovani Morán, de los Red Sox de Boston, ha continuado consistente en este inicio de campaña.

El oriundo de Sabana Grande tiene 13 apariciones y 22.2 entradas de labor como relevista, aunque ha abierto también dos juegos, y presenta balance de 0-1 con 3.18 de efectividad. Tiene 22 ponchados y 14 bases por bolas. La oposición le batea solo .177.

Entre los abridores, Seth Lugo no ha tenido sus mejores aperturas en sus últimas dos apariciones. El derecho de los Royals de Kansas City, que ganó 16 juegos en 2024 y fue finalista al premio Cy Young de la Liga Americana, lleva dos derrotas en decisiones consecutivas el 7 y 13 de mayo, permitiendo nueve carreras en nueve entradas entre ambos partidos contra Cleveland y los White Sox de Chicago.

En nueve aperturas ha estado en la decisión solo en cuatro, y tiene marca de 1-3. Su efectividad es de 3.76 y ha ponchado a 46 en 52.2 entradas.

Ramos lidera a los Giants en remolcadas

Entre los bateadores desarrollados en el patio, los dos más consistentes en un año plagado de lesiones para los boricuas, han sido el guardabosque de los Giants de San Francisco, Heliot Ramos, y el receptor suplente de los Astros de Houston, Christian Vázquez.

Heliot Ramos tiene 20 remolcadas y está bateando .265. (Godofredo A. Vásquez)

Con bateo de .265, cuatro cuadrangulares y 20 carreras empujadas para los Giants en 162 turnos, Ramos es el líder entre los jugadores puertorriqueños desarrollados en la isla.

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El maunabeño, además, encabeza a su equipo en impulsadas, y es el cuarto mejor en promedio de los Giants en 43 juegos.

Vázquez, por su lado, está promediando .263 y está en una de sus mejores arrancadas desde que debutó en las Mayores en 2014.

El veterano de 35 años no juega a diario con los Astros, pero en 25 juegos, tiene además tres jonrones con 12 carreras empujadas y siete anotadas, buena aportación considerando que solo tiene 76 turnos.