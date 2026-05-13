Javier Báez progresa en su rehabilitación y se acerca su regreso con los Tigers

El campocorto puertorriqueño Javier Báez, inactivo en la lista de lesionados de 10 días de los Tigers de Detroit, al parecer está cerca de su retorno a juego en Grandes Ligas, ya que comenzó a practicar bateo de manera progresiva esta semana.

Según reportó Cody Savenhagen, asignado a la cobertura de los Tigers para The Athletic, Báez comenzó a batear esta semana al tiempo que está completando el proceso diario de terapias de rehabilitación.

El también patrullero se lastimó el tobillo derecho en el partido del 28 de abril contra Atlanta, cuando intentaba llegar a salvo a primera base luego de batear un machucón por el cuadro.

Intentando evadir el guante del inicialista de los Braves, Matt Olson, Báez pareció hacer un amague como para deslizarse de pies, algo inusual para los corredores en la primera base, y en el movimiento una de sus zapatillas se trabó en la almohadilla causando la lastimadura.

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Permaneció segundos en el terreno gesticulando de dolor, hasta que fue sacado del terreno en un carrito.

Al momento de la lastimadura bateaba .256 con dos cuadrangulares y seis carreras empujadas en 24 juegos.

El puertorriqueño es solo uno de 15 peloteros de los Tigers que están atravesando problemas de dolencias o lastimaduras, y que están en la lista de lesionados, incluyendo el as del montículo Tarik Skubal.

Báez, a su vez, es uno de varios peloteros puertorriqueños que no han tenido un inicio de temporada afortunado debido a lastimaduras.

El lunes, Carlos Correa, de los Astros de Houston, fue operado finalmente de la rotura de un tendón que sufrió también en un tobillo. Antes de la operación en el tobillo izquierdo, ya se sabía que perdería el resto de la campaña 2026.

La lesión grave ocurrió el 5 de mayo y Correa terminó así la temporada bateando .269 con tres cuadrangulares y 16 empujadas.

Lindor sin fecha de regreso

En tanto, Francisco Lindor, campocorto de los Mets de Nueva York, sería sometido a un MRI (Imagen de resonancia magnética) de seguimiento entre el miércoles y jueves de esta semana, según reportes del equipo, para revisar cómo va su recuperación de la distensión que sufrió en su pantorrilla izquierda el 22 de abril mientras corría las bases.

Según publicó Anthony DiComo en MLB.com, el equipo no decidirá hasta después de ver los resultados, cuándo podría regresar a juego el boricua.

El dirigente de los Mets, Carlos Mendoza, fue citado informando que Lindor ya no está utilizando la bota ortopédica. También el presidente de operaciones David Stearns fue citado asegurando que Lindor no presenta ningún problema en el tendón de Aquiles.

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Desde el momento de la lesión, los Mets desconocían cuánto tiempo de juego perderá, pero los informes indican que la lesión fue más seria que la del dominicano Juan Soto, quien también le lesionó una pantorilla y estuvo fuera 15 juegos. Irónicamente, el día que Soto regresó a la acción, fue el mismo que Lindor de lesionó.

Nada nuevo con Berríos

En Toronto, los Blue Jays tampoco tienen idea de cuándo podrá volver a lanzar el abridor puertorriqueño José Berríos, quien comenzó la temporada en la lista de lesionados, por lo que todavía no ha subido al montículo este año.

Berríos hizo una visita a un médico, el Dr. Keith Meister, el martes. Tiene una dolencia en el codo derecho.

“Seguimos hablando sobre los planes con los doctores y con él. Nada nuevo. Nada concreto”, dijo John Schneider, dirigente de los Blue Jays, según reportó Arden Zwelling, de SportsNet.