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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Otro boricua sale lesionado: Emilio Pagán abandona el juego tras dolencia en la corva

El relevista de los Reds apenas realizó un lanzamiento en la novena entrada ante los Cubs

6 de mayo de 2026 - 12:11 AM

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El dirigente de los Reds, Terry Francona (izquierda), conversa con el relevista boricua Emilio Pagán mientras este abandona el terreno tras una lesión en la novena entrada de un partido contra los Cubs en Chicago. (Nam Y. Huh)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago - El cerrador puertorriqueño de los Reds de Cincinnati, Emilio Pagán, se desplomó en el suelo, sujetándose el tendón de la corva izquierdo, y fue retirado del campo en un carrito después de lanzar apenas su primer lanzamiento del partido en la novena entrada en la derrota por 3-2 en 10 entradas ante los Cubs de Chicago el martes por la noche.

Pagán, que suma seis salvamentos esta temporada, entró al partido con el marcador empatado a 2-2. Al terminar el primer lanzamiento que le hizo a Nico Hoerner, Pagán saltó del montículo con dolor y cayó al suelo, donde permaneció tendido hasta que llegó el personal médico y de entrenamiento de los Reds.

Lo más probable, Pagán irá a la lista de lesionados, siguiéndole los pasos a Javier Báez (tobillo), Edwin Díaz (codo) y Francisco Lindor (pantorrilla).

Incluso, Báez también salió del terreno en un carrito al deslizarse en la primera base y sufrir un esguince en el tobillo en un partido ante los Braves de Atlanta hace una semana.

Cuando ayudaron a Pagán a ponerse de pie, no pudo apoyar el pie izquierdo y lo ayudaron a subir a un carrito.

El lanzador derecho de los Reds, José Franco, reemplazó a Pagán y le dio base por bolas a Hoerner, pero finalmente salió ileso de la entrada, llevando el juego a la décima.

Pagán ha tenido un comienzo de temporada complicado, llegando al partido del martes con una efectividad de 6.43 y tres oportunidades de salvamento desperdiciadas en 14 entradas lanzadas.

No pudo proteger una ventaja de una carrera el lunes por la noche, permitiendo dos carreras, incluyendo un jonrón solitario de Michael Conforto que le dio la victoria a los Cubs por 5-4 .

El mes pasado, Pagán pareció lesionarse en el último lanzamiento del partido que los Reds ganaron 2-1 a los Giants de San Francisco. Al día siguiente, dijo que no era tan grave como temía.

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Reds de CincinnatiBoricuas en Grandes Ligas
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