El piloto Carlos José “CJ” Sepúlveda desafía el “Infierno Verde” de Nürburgring

Siete meses después de obtener una beca y tras realizar tres viajes a Alemania, el piloto puertorriqueño Carlos José “CJ” Sepúlveda finalmente cumplirá su sueño de competir en las 24 Horas de Nürburgring 2026, una de las carreras de resistencia más exigentes y prestigiosas del automovilismo mundial, programada para este fin de semana.

Sepúlveda viajó este martes a Alemania acompañado por parte de su equipo de trabajo, así como de amigos y familiares que estarán apoyándolo en su histórico recorrido como el primer puertorriqueño en competir en el denominado “Infierno Verde”.

“Definitivamente hay un poco de todo”, expresó Sepúlveda al describir las emociones que experimenta a pocos días del gran evento.

“Diría que los nervios están bien reducidos. Como rompí el hielo porque fui anteriormente a la pista, ese es el factor que más inseguridad le da a uno, me siento motivado para llegar allí y volver a correr esa pista tan icónica, tan increíble y que tanto me gustó”, agregó el conductor.

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Sepúlveda competirá en una de las carreras de resistencia más exigentes del mundo para autos de turismo y gran turismo (GT), donde pilotará un Hyundai Elantra N1 RP, un prototipo que será sometido a prueba en plena competencia antes de su producción en masa.

Esa responsabilidad, aseguró, le genera incluso más ansiedad que la propia carrera, aunque reconoce que en un par de años podría mirar atrás con orgullo por haber formado parte del desarrollo del vehículo.

“Este auto es un modelo de preproducción que todavía Hyundai no ha desarrollado a producción masiva, sino que están utilizando esta carrera para hacer el research and development de la plataforma, encontrar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades para ya a nivel de fabricación y de la ingeniería, mejorarlo y entonces en el año 2028 ese será el carro que tendrán en producción masiva", contó el automovilista.

“Esto es interesante porque en dos años habrá un carro vendiéndose a nivel mundial, con millones de ventas, del que puedo decir que fui parte de su desarrollo”.

El proceso para obtener la certificación

Debido a la exigencia de la carrera y a la complejidad de la pista, reconocida por su alto nivel de dificultad y peligrosidad, a Sepúlveda no le bastó con obtener el Hyundai N Trophy Cup Racing Scholar, sino que además tuvo que conseguir una licencia especial que certificara su capacidad para competir en ese circuito.

Ese proceso para obtener la certificación fue complicado y se extendió por varios viajes debido a distintos contratiempos.

Inicialmente, esperaba completar el requisito en una sola visita, pero la primera carrera fue cancelada por las peligrosas condiciones provocadas por una nevada. En su segundo intento, problemas técnicos durante la competencia le impidieron conseguir la licencia.

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En el tercer viaje, la primera de dos carreras programadas fue suspendida tras un accidente múltiple que involucró siete autos y que provocó la muerte de un piloto de 66 años.

En esa misma jornada, según reportes de prensa, el cuatro veces campeón de Fórmula Uno, Max Verstappen, también se preparaba para competir en el circuito.

Finalmente, en la última carrera disponible para lograr la certificación, todo transcurrió sin inconvenientes y Sepúlveda pudo obtener el permiso para competir en el exigente trazado de más de ocho millas.

“Ha sido una ruta un poquito tediosa, medio montañosa, pero lo logramos”, expresó el competidor.

“Este último mes y medio llevo todos los fines de semana viajando para competir, ya sea los viajes para Alemania, tuve un viaje para competir en Texas, un viaje para competir en Florida, he estado bastante ocupado”.

Sepúlveda consiguió la beca en octubre de 2025. En ese momento, explicó que fue seleccionado gracias a una combinación de sus resultados en la pista y sus aportaciones fuera de ella durante su primera temporada en TC America, que es un campeonato profesional de automovilismo de turismo que se celebra en Estados Unidos.

En cuanto a sus expectativas, compartió que el simple hecho de estar rumbo a Nürburgring ya representa “un logro bien grande” tanto para él como para su equipo, al entender que están “haciendo una marca en la historia” con su participación en el prestigioso evento.

No obstante, reconoció que su espíritu competitivo lo lleva a aspirar a un resultado destacado para Hyundai y su equipo, ya sea con un podio o simplemente completando la exigente carrera de 24 horas, algo que describió como “un logro masivo para la mayoría de los equipos”.

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El piloto agregó que llega confiado tras sus más recientes experiencias en el circuito, señalando que conoce la pista, se siente cómodo en ella y ya logró integrarse con sus compañeros, por lo que entiende que ahora solo resta lidiar con “las cosas que no controlamos”.

Sobre las dificultades que enfrentará, mencionó la ausencia de iluminación artificial en el circuito, un factor que hará especialmente desafiante la conducción nocturna.

“De hecho, van a ser como ocho o nueve horas de pura noche. Así que vamos a ver. Yo creo que a mí me tocará la mayoría de ese tiempo. Y es difícil prepararse para esa situación, pero hemos tratado”, dijo Sepúlveda, que conducirá junto a otros tres pilotos naturales de Corea.

¿Cómo seguir al boricua en Alemania?

Sepúlveda adelantó que compartirá en sus redes sociales los enlaces y recursos para seguir la competencia en vivo, donde aparece como cj.cepu en Instgram y como Carlos J Sepulveda en Facebook.

Asimismo, explicó que la carrera será transmitida a través de YouTube en el canal oficial de VLN, donde los fanáticos podrán acceder tanto a la transmisión general del evento como a señales individuales de cada auto participante, incluidas cámaras a bordo que permiten seguir durante las 24 horas la acción desde el interior de un vehículo específico.