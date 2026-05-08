Los Leones de Ponce podrían tener nuevo dueño en el béisbol invernal

Los Leones de Ponce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente están en medio de un proceso de compraventa, supo El Nuevo Día, a esperas de que la junta directiva del organismo apruebe la transacción y haga el anuncio oficial.

Este medio contactó al actual propietario Oscar Misla y al presidente de la LBPRC, José Antonio Flores Galarza para confirmar la información pero de momento no contestaron llamadas ni mensajes de texto.

Poco después en la misma mañana del viernes, el organismo emitió un comunicado de prensa para informar que llegaron a un acuerdo para la creación de “una alianza estratégica” entre Ponce Sports and Entertainment Corp. (PSE), de los hermanos Misla, y un potencial nuevo comprador, la firma Ponce Leones LLC, a cargo del Dr. Emmanuelli Algarín.

La intención, de acuerdo al comunicado, es que el nuevo grupo encabezado por el dentista de profesión y socio del expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Dr. David Bernier, opere la novena de los Leones para la próxima campaña 2026-2027.

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“Como parte de esta estructura propuesta, Ponce Leones LLC asumiría la dirección de los Leones, mientras que se contempla la continuidad de la mayoría de los componentes claves dentro de la organización, incluyendo personal técnico y jugadores”, lee el comunicado de prensa emitido el viernes.

Empero, la noticia llega un día despés de que la noche del jueves trascendió que el dirigente de los Leones hasta la pasada temporada 2025-2026, Andy González, fue contratado por los Cangrejeros de Santurce como coach de tercera base.

También ha trascendido información que Joey Solá fungiría como el nuevo gerente general de la novena.

Edwin Rodríguez estuvo fungiendo como gerente general con los Leones. (David Villafane/Staff)

Edwin Rodríguez ocupó dicha posición desde el regreso de la franquicia a la liga.

Los Cangrejeros vienen de proclamarse campeones tras superar precisamente a los Leones en la pasada serie final, primera para Ponce en 15 años.

Desde su retorno a la liga invernal para la temporada 2022-2023, la franquicia de los Leones fue operada por PSE, gestión encabezada por Oscar Misla.

Fue un ansiado regreso para la fanaticada ponceña que por ocho temporadas no tuvo béisbol profesional en su ciudad, mientras transitaba por los alrededores del Estadio Francisco “Paquito” Montaner con luces apagadas durante los meses de invierno.

Y en ese periodo desde su regreso, la novena ha sido exitosa, quedando a un solo juego de la clasificación en su año de regreso, y avanzando a la postemporada en dos de las siguientes tres temporadas, incluyendo la pasada serie final.

De acuerdo a la liga en su comunicado, al parecer PSE se mantendrá en alguna capacidad en la operación.

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“Bajo este modelo, PSE mantendría un rol activo brindando apoyo en áreas como boletería, relaciones con auspiciadores, el municipio y consultoría en gestiones administrativas, asegurando así la continuidad operacional y el desarrollo de la franquicia”, lee el parte de prensa.

“Esta alianza forma parte de un plan estratégico proyectado a tres años, enfocado en fortalecer la estabilidad y el crecimiento sostenido de los Leones de Ponce”.

En declaraciones escritas, Flores Galarza confirmó que se encuentra en un proceso de evaluación preliminar relacionado a esta posible transacción. Dicho proceso incluye reuniones entre las partes involucradas y la recopilación de información sobre el potencial nuevo operador.

Explicó que la responsabilidad de la LBPRC en este proceso es doble: en primer lugar, validar que PSE haya cumplido con los términos del Acuerdo de Administración y Operación de la franquicia vigente desde el 15 de octubre de 2021; y en segundo lugar, evaluar que Ponce Leones LLC, como potencial nuevo operador, cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución de “La Pro” (LBPRC) y los parámetros aprobados por su junta de directores.

Se explicó que una vez concluida la evaluación preliminar, se preparará un informe para la consideración de la junta. De Ponce Leones LLC ser aprobado, el proceso será referido a los organismos correspondientes del Caribe y de Grandes Ligas para la obtención de sus respectivos vistos buenos.

Tanto PSE como “La Pro” reiteran que cualquier transacción estará sujeta a dichas aprobaciones, y que se estará informando oportunamente a la fanaticada, el municipio, a los auspiciadores y al público en general conforme avance el proceso.