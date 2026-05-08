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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González extiende días de duelo en honor a “Piculín” Ortiz

La gobernadora amplió las fechas oficiales hasta el domingo

8 de mayo de 2026 - 9:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tributo a José "Piculín" Ortiz en los pasillos del Coliseo Arquelio Torres Ramírez. (BSN / José Santana)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González extendió este viernes los días de duelo en honor a la memoria del exbaloncelista José “Piculín” Ortiz.

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La leyenda del baloncesto puertorriqueño falleció la madrugada del martes tras enfrentar una dura batalla por un diagnóstico de cáncer colorrectal.

“Extendemos el Decreto por Duelo en honor a la memoria de nuestra leyenda del baloncesto José ‘Piculín’ Ortíz por tres días, por lo que las banderas deben ondear a media asta en todas las instalaciones públicas hoy viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo”, informó la gobernadora en redes sociales.

El BSN vivió una noche de respeto y emoción en honor a la leyenda del baloncesto boricua.Criollos y Vaqueros mostraron su respeto a Piculín Ortiz en el Coliseo Roger Mendoza.Louis King, de los Criollos, es defendido por Javier Mojica.
1 / 13 | En imágenes: así honraron a Piculín Ortiz en el tabloncillo del Roger Mendoza. El BSN vivió una noche de respeto y emoción en honor a la leyenda del baloncesto boricua. - Xavier Araújo

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación.

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Breaking NewsPiculín OrtizBaloncestoJenniffer González
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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