Jenniffer González extiende días de duelo en honor a “Piculín” Ortiz
La gobernadora amplió las fechas oficiales hasta el domingo
8 de mayo de 2026 - 9:02 AM
8 de mayo de 2026 - 9:02 AM
La gobernadora Jenniffer González extendió este viernes los días de duelo en honor a la memoria del exbaloncelista José “Piculín” Ortiz.
La leyenda del baloncesto puertorriqueño falleció la madrugada del martes tras enfrentar una dura batalla por un diagnóstico de cáncer colorrectal.
“Extendemos el Decreto por Duelo en honor a la memoria de nuestra leyenda del baloncesto José ‘Piculín’ Ortíz por tres días, por lo que las banderas deben ondear a media asta en todas las instalaciones públicas hoy viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo”, informó la gobernadora en redes sociales.
Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación.
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