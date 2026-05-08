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La gobernadora Jenniffer González decreta un día de duelo oficial por la muerte de Piculín Ortiz

Las banderas ondearán a media asta este viernes, día en que se celebrará el legado del exbaloncelista en San Juan

8 de mayo de 2026 - 8:24 PM

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La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, decretó este viernes, 8 de mayo, como día de duelo oficial en honor a la memoria de José “Piculín” Ortiz, una de las figuras más emblemáticas en la historia del deporte puertorriqueño y referente de múltiples generaciones dentro y fuera de la cancha.

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La determinación surge luego de que la familia del exbaloncelista anunciara que la celebración de su legado se llevará a cabo ese mismo día en el Coliseo Roberto Clemente, donde el pueblo podrá participar de una celebración de vida en honor al exjugador.

Como parte del decreto de duelo, la gobernadora ordenó que las banderas ondeen a media asta en todas las instalaciones públicas del país durante la jornada del viernes.

El lunes, tras conocerse la muerte del excentro nacional, González Colón había adelantado que emitiría el decreto una vez se anunciaran públicamente las exequias fúnebres del exjugador.

Ortiz falleció en la madrugada del martes a los 62 años, tras una batalla contra el cáncer colorrectal diagnosticado en 2023. Durante más de dos décadas, “Piculín” fue una de las principales figuras de la selección nacional de baloncesto y ayudó a colocar el nombre de Puerto Rico en escenarios internacionales gracias a una carrera que también incluyó participación en ligas profesionales de Estados Unidos y Europa.

Las puertas del Coliseo abrirán a las 2:00 p.m. y una hora más tarde se celebrará una misa presidida por el monseñor Antonio “Tito” Vázquez, párroco de Stella Maris en Condado.

Posteriormente, la actividad incluirá un tributo artístico y musical con la participación de diversas figuras del país para honrar la vida y legado del otrora canastero. La jornada se extenderá hasta las 7:00 p.m.

“La familia agradece de corazón todas las muestras de cariño, respeto y solidaridad que han recibido en este momento tan difícil. De igual forma, solicita que, en lugar de flores, quienes deseen rendir homenaje a Piculín consideren realizar donativos a la Sociedad Americana Contra el Cáncer, Capítulo de Puerto Rico”, expresó la Federación de Baloncesto de Puerto Rico en declaraciones escritas al anunciar los actos fúnebres.

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José "Piculín" OrtizPiculín OrtizJenniffer González
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