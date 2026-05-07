Andy González se une a los Cangrejeros como coach de tercera
El exmánager de los Leones de Ponce reforzará el cuerpo técnico santurcino tras ganar el premio de Dirigente del Año la pasada temporada
7 de mayo de 2026 - 7:11 PM
7 de mayo de 2026 - 7:11 PM
Los Cangrejeros de Santurce anunciaron la incorporación de Andy González como nuevo coach de tercera para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).
González llega a la novena santurcina luego de dirigir a los Leones de Ponce desde la temporada 2022-23 y tras una campaña en la que fue reconocido como Dirigente del Año, luego de conducir a la organización sureña hasta la postemporada. De hecho, los guió hasta la serie final, en la que quedaron subcampeones precisamente ante los Cangrejeros.
“Andy cuenta con amplia experiencia en la liga y viene de una destacada temporada en la que fue reconocido como Manager del Año con los Leones de Ponce, siendo pieza fundamental en el camino que llevó a la organización hasta la final”, expresaron los Cangrejeros en declaraciones escritas.
La organización añadió que con la llegada de González continúan fortaleciendo su cuerpo técnico con experiencia y liderazgo, “con el objetivo claro de mantenernos en la cima y volver a ganar el campeonato”.
González, quien también tiene experiencia en las Grandes Ligas tanto como jugador como coach con los Rockies de Colorado y fue parte de la novena de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol del 2013, debutó como dirigente en la liga invernal en la temporada 2019-20 con los Criollos de Caguas.
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