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Andy González se une a los Cangrejeros como coach de tercera

El exmánager de los Leones de Ponce reforzará el cuerpo técnico santurcino tras ganar el premio de Dirigente del Año la pasada temporada

7 de mayo de 2026 - 7:11 PM

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Andy González viene de dirigir a los Leones de Ponce desde la temporada 2022-23. (Carlos Rivera Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Cangrejeros de Santurce anunciaron la incorporación de Andy González como nuevo coach de tercera para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

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González llega a la novena santurcina luego de dirigir a los Leones de Ponce desde la temporada 2022-23 y tras una campaña en la que fue reconocido como Dirigente del Año, luego de conducir a la organización sureña hasta la postemporada. De hecho, los guió hasta la serie final, en la que quedaron subcampeones precisamente ante los Cangrejeros.

“Andy cuenta con amplia experiencia en la liga y viene de una destacada temporada en la que fue reconocido como Manager del Año con los Leones de Ponce, siendo pieza fundamental en el camino que llevó a la organización hasta la final”, expresaron los Cangrejeros en declaraciones escritas.

La organización añadió que con la llegada de González continúan fortaleciendo su cuerpo técnico con experiencia y liderazgo, “con el objetivo claro de mantenernos en la cima y volver a ganar el campeonato”.

González, quien también tiene experiencia en las Grandes Ligas tanto como jugador como coach con los Rockies de Colorado y fue parte de la novena de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol del 2013, debutó como dirigente en la liga invernal en la temporada 2019-20 con los Criollos de Caguas.

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Liga de Béisbol Profesional Roberto ClementeLBPRCBéisbol invernalCangrejeros de Santurce Leones de Ponce
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