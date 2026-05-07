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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Filadelfia bajo presión ante el avance de los Knicks y su fanaticada

Los 76ers regresan a casa abajo 0-2 en la serie y preocupados por una nueva invasión de seguidores neoyorquinos para el tercer partido

7 de mayo de 2026 - 2:17 PM

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José Alvarado, aquí ante la defensa de Kelly Oubre Jr., al centro, y Adem Bona, promedia 5.2 puntos, 1.5 asistencias y 1.2 rebotes en seis partidos de postemporada. (Yuki Iwamura)
Por Servicios combinados

Los Knicks de Nueva York regresan el viernes a Filadelfia con ventaja de 2-0 en la semifinal de la Conferencia del Este y con la posibilidad de volver a sentirse como locales en cancha ajena.

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Pero más allá del dominio de Nueva York en los primeros dos partidos, gran parte de la conversación previa al Juego 3 gira alrededor de la invasión de fanáticos neoyorquinos al hogar de los 76ers, una situación que incluso llevó a Joel Embiid a hacer un llamado público para que los seguidores de Filadelfia no vendieran sus boletos.

“No vendan sus boletos. Esto es más grande que ustedes. Los necesitamos”, pidió el Jugador Más Valioso de la NBA en 2023, quien sigue lidiando con molestias en el tobillo y la cadera derecha tras perderse el segundo partido de la serie.

Los Sixers intentaron limitar la presencia de fanáticos de los Knicks restringiendo la venta de boletos a residentes del área metropolitana de Filadelfia mediante Ticketmaster, una práctica conocida como “geo-fencing”. Sin embargo, la medida no impide la reventa de entradas en otras plataformas y muchos seguidores de Nueva York ya anticipan otra fuerte presencia en las gradas.

“Le tienen miedo a la invasión de los Knicks”, dijo el fanático Bryan Reinah, residente de Queens, durante el segundo juego de la serie. “Los boletos son más baratos y los fanáticos de los Knicks viajan bien”.

La historia reciente respalda esa percepción. El año pasado, durante una serie de playoffs entre ambos equipos, el Wells Fargo Center se tiñó parcialmente de azul y naranja. Ahora, con boletos que superaban los $1,000 en las secciones bajas para el Juego 3, la gran incógnita será si los seguidores de Filadelfia logran proteger su cancha o si Nueva York vuelve a convertirla en territorio visitante solo en teoría.

En esta nota se utilizó información de The Associates Press.

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Knicks de Nueva YorkNBA PlayoffsNBA76ers de FiladelfiaJosé Alvarado
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