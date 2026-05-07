Carretera entre Mayagüez y San Germán podría llevar el nombre de José “Piculín” Ortiz
La medida aprobada por la Cámara de Representantes designaría un tramo de la PR-114 en honor a la fenecida estrella del baloncesto
7 de mayo de 2026 - 3:30 PM
7 de mayo de 2026 - 3:30 PM
La Cámara de Representantes aprobó este jueves una resolución conjunta para nombrar la carretera PR-114, de Mayagüez a San Germán, con el nombre de la leyenda del baloncesto boricua José Rafael “Piculín” Ortiz Rijos, fallecido el martes.
Los representantes aprovecharon para destacar la prolífica carrera deportiva del atleta, quien murió, a sus 62 años, tras una dura batalla contra el cáncer colorrectal.
“La historia de Piculín Ortiz se escribió en letras grandes. Piculín no solo fue de Puerto Rico, fue del mundo. [...] Llevó el nombre de Puerto Rico y de todos nosotros, los puertorriqueños, en escenarios internacionales con mucho orgullo. Piculín hizo que nuestra bandera se respetara y que millones conocieran el corazón competitivo de nosotros, los puertorriqueños”, expresó la autora de la Resolución Conjunta de la Cámara 78, Tatiana Pérez Ramírez, del Partido Nuevo Progresista.
La representante admitió que aspiraba hacer el reconocimiento a Ortiz Rijos en vida para “que él pudiera sentir el cariño de su pueblo, de su gente y escuchar al pueblo de Puerto Rico darle las gracias por todo lo que representó para nosotros”.
“Cuando miramos la historia de más de 100 años del baloncesto de Puerto Rico, que miramos todas las décadas desde Tinajón Feliciano, pasando por Raymond Dalmau, Teo Cruz, Carlos Arroyo, cada uno, en cada una de sus generaciones, hay un consenso de que el más grande en la historia del baloncesto puertorriqueño fue José Rafael ‘Piculín’ Ortiz Rijos”, destacó, en tanto, el representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño.
Cada legislador que asumió un turno resaltó los vínculos de Piculín en sus respectivos distritos representativos, al igual que la trayectoria internacional y su calidad humana. Particularmente, destacaron los tres campeonatos del Baloncesto Superior Nacional que conquistó con el equipo de los Atléticos de San Germán.
“Esta designación busca honrar a un atleta que ha llevado con orgullo el nombre de Puerto Rico en los escenarios más importantes del baloncesto mundial, y cuya disciplina, entrega y pasión han inspirado a generaciones de jóvenes a seguir sus sueños en el deporte”, lee la medida, que continuará su trámite legislativo en el Senado y, de ser avalada, pasaría a la firma de la gobernadora Jenniffer González.
Los actos fúnebres del excanastero se llevarán a cabo este viernes en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan. Las puertas abrirán desde las 2:00 p.m., y a las 3:00 p.m. se celebrará una misa presidida por el padre Antonio “Tito” Vázquez, de la Iglesia Stella Maris, en Condado.
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