Carretera entre Mayagüez y San Germán podría llevar el nombre de José “Piculín” Ortiz

Los representantes aprovecharon para destacar la prolífica carrera deportiva del atleta, quien murió, a sus 62 años, tras una dura batalla contra el cáncer colorrectal.

“La historia de Piculín Ortiz se escribió en letras grandes. Piculín no solo fue de Puerto Rico, fue del mundo. [...] Llevó el nombre de Puerto Rico y de todos nosotros, los puertorriqueños, en escenarios internacionales con mucho orgullo. Piculín hizo que nuestra bandera se respetara y que millones conocieran el corazón competitivo de nosotros, los puertorriqueños”, expresó la autora de la Resolución Conjunta de la Cámara 78, Tatiana Pérez Ramírez, del Partido Nuevo Progresista.

La representante admitió que aspiraba hacer el reconocimiento a Ortiz Rijos en vida para “que él pudiera sentir el cariño de su pueblo, de su gente y escuchar al pueblo de Puerto Rico darle las gracias por todo lo que representó para nosotros”.

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“Cuando miramos la historia de más de 100 años del baloncesto de Puerto Rico, que miramos todas las décadas desde Tinajón Feliciano, pasando por Raymond Dalmau, Teo Cruz, Carlos Arroyo, cada uno, en cada una de sus generaciones, hay un consenso de que el más grande en la historia del baloncesto puertorriqueño fue José Rafael ‘Piculín’ Ortiz Rijos”, destacó, en tanto, el representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño.

Cada legislador que asumió un turno resaltó los vínculos de Piculín en sus respectivos distritos representativos, al igual que la trayectoria internacional y su calidad humana. Particularmente, destacaron los tres campeonatos del Baloncesto Superior Nacional que conquistó con el equipo de los Atléticos de San Germán.

1 / 42 | Fotos: Adiós a José "Piculín Ortiz", el más grande del baloncesto boricua. José “Piculín” Ortiz apenas tenía 17 años en la temporada de 1980, cuando debutó con los Atléticos de San Germán. (GFR Media) 1 / 42 Fotos: Adiós a José "Piculín Ortiz", el más grande del baloncesto boricua José “Piculín” Ortiz apenas tenía 17 años en la temporada de 1980, cuando debutó con los Atléticos de San Germán. (GFR Media) Compartir

“Esta designación busca honrar a un atleta que ha llevado con orgullo el nombre de Puerto Rico en los escenarios más importantes del baloncesto mundial, y cuya disciplina, entrega y pasión han inspirado a generaciones de jóvenes a seguir sus sueños en el deporte”, lee la medida, que continuará su trámite legislativo en el Senado y, de ser avalada, pasaría a la firma de la gobernadora Jenniffer González.