Los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se encuentran en manifestación indefinida desde el 13 de abril.

1 / 12 Estudiantes del recinto de Mayagüez de la UPR se mantienen en los portones tras orden judicial

Estudiantes del recinto de Mayagüez de la UPR se mantienen en los portones tras orden judicial. Los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se encuentran en manifestación indefinida desde el 13 de abril.

1 / 12 | Estudiantes del recinto de Mayagüez de la UPR se mantienen en los portones tras orden judicial. Los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se encuentran en manifestación indefinida desde el 13 de abril. - Jorge A Ramirez Portela

Las labores en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no habían regresado a la normalidad este jueves, a casi dos días de que un tribunal ordenara a los estudiantes que se mantienen en manifestación indefinida a desistir de bloquear los accesos a la institución.

La protesta que los alumnos comenzaron el pasado 13 de abril continúa en pie y el personal administrativo no entró este jueves al campus, confirmó la portavoz de RUM, Mariam Ludim Rosa.

“Seguimos aquí, esperamos a que la administración atienda nuestros reclamos”, sostuvo, por su parte, Joanna Cifredo, portavoz del Movimiento Estudiantil de Mayagüez.

El juez Tomás Báez Collado emitió una orden, el martes, en el cual sostuvo que “el derecho a la libre expresión se debe garantizar a todos los componentes de la comunidad universitaria, tanto a los estudiantes que interesen protestar, como a aquellos que no deseen expresarse y no unirse a la protesta”.

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“Entendemos que, a modo de preservar los derechos de todos los involucrados, así como el mejor bienestar, resulta necesaria la intervención inmediata de este Tribunal para reiterarle a los demandados abstenerse de impedir el acceso a las instalaciones antes descritas y que no se violen los derechos de la parte demandante, sus empleados, sus arrendatarios y los estudiantes, mientras dilucidamos los méritos de la demanda en una vista de interdicto”, determinó Báez Collado, quien citó a estudiantes y la administración del RUM a una vista el próximo lunes, 11 de mayo.

Estudiantes denunciaron que, en la noche del miércoles, un grupo al que identificaron como integrantes de la Guardia Universitaria del RUM abrieron uno de los accesos al recinto, conocido como el portón 108. La Administración Central de la UPR confirmó que el portón fue abierto.

"Cruzaron nuestra línea de piquete": estudiantes del RUM sostienen que guardias universitarios abrieron uno de los portones Según estudiantes entrevistados por El Nuevo Día, los guardias, presuntamente, se aprovecharon de una reunión estudiantil para entrar al recinto y abrir el portón 108

“La seguridad abrió uno de los portones, ya que los estudiantes han abandonado los portones. Al menos en ese, donde al no haber representación estudiantil y estar vacío, la seguridad los abrió como ordenó el tribunal”, indicó el portavoz de la UPR, Exel López, en declaraciones escritas.

Sin embargo, Cifredo indicó que los estudiantes, en la tarde de este jueves, se mantenían en los ocho portones del recinto.

“La Guardia Universitaria ha colaborado con nosotros durante todo este tiempo, ha sido solidaria con nosotros. Esto ha sido una estrategia por parte del rector de tratar de dividir la comunidad universitaria y poner diferentes sectores encontrados entre ellos”, expresó.

A preguntas sobre cómo actuarán los alumnos ante la orden del juez, Cifredo no dio detalles, e indicó que esperan por la vista del lunes.

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“Siempre se supo que este es un país que ha demostrado una historia de violencia contra los estudiantes de la Universidad que se han levantado en defensa de la educación pública del país, así que todos sabemos que la seguridad del estudiantado no es prioridad. Si lo fuera, no tendríamos anfiteatros llenos de hongo”, manifestó.

Los estudiantes del RUM se encuentran en manifestación indefinida desde el pasado 13 de abril, sujeta a una serie de reclamos, entre ellos, la renuncia de la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde, y el rector interino, Miguel Muñoz, y que se restablezca la asignación del presupuesto de la UPR mediante una fórmula que se basaba en el 9.6% de los ingresos del Fondo General de años anteriores.

Además de Mayagüez, los estudiantes de Río Piedras iniciaron una huelga indefinida el 27 de abril. Mientras, el recinto de Ciencias Médicas inició este jueves otro paro de 48 horas, tras haber realizado uno por el mismo período entre lunes y martes.

“Una ruptura en la confianza”

Mientras los estudiantes continúan en su manifestación, el RUM enfrenta cambios administrativos ante las salidas y designaciones de nuevos rectores.

La salida más reciente fue la decana del Colegio de Ingeniería, la doctora Cristina Pomales, quien renunció al cargo el miércoles. Tres decanos asociados del Colegio de Ingeniería también dejan sus puestos de confianza.

“Esta determinación es el resultado de un análisis profundo sobre la situación administrativa actual. Lamentablemente, nos enfrentamos a una ruptura en la confianza necesaria para el buen funcionamiento de nuestra facultad, así como a diferencias fundamentales en los valores profesionales que rigen la administración actual. Ante este escenario, consideramos que lo más responsable, ético y coherente con nuestros principios es dar paso a una transición clara, permitiendo que el Dr. Miguel Muñoz, rector interino, pueda conformar un equipo alineado a su visión”, expuso Pomales, en una carta anunciado su dimisión, de la cual El Nuevo Día obtuvo copia.

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Muñoz designó este jueves a la profesora Mercedes S. Ferrer Alameda como decana interina del Colegio de Ingeniería, según una comunicación interna enviada a la comunidad del RUM.

La portavoz del recinto confirmó que se han concretado varias movidas en facultades y decanatos en el RUM en las últimas semanas, como parte del trámite usual cuando hay cambio de jefatura en un recinto, entre ellos, los funcionarios a cargo del Colegio de Ciencias Agrícolas, el Colegio de Administración de Empresas, el Colegio de Artes y Ciencias, y el Decanato de Asuntos Académicos.

Muñoz funge como rector interino del RUM desde finales de marzo, luego de la destitución del rector anterior, Agustín Rullán Toro, como parte de una medida tomada por Jordán Conde para cambiar a cinco rectores. La Junta de Gobierno ratificó su designación como rector interino el pasado 30 de abril.