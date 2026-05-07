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Renuncia Mary Fuster, jefa de DISCO, tras ser referida al Departamento de Justicia

La renuncia tiene efectividad inmediata, confirmó el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo

7 de mayo de 2026 - 4:10 PM

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La ahora exdirectora de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), Mary L. Fuster Romero. (Xavier Araújo)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La jefa de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), Mary Fuster Romero, renunció con efectividad inmediata, confirmó este jueves el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo.

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La decisión se informó tan solo horas después que el representante novoprogresista José “Cheito” Hernández informara que referiría al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) a Fuster Romero por supuesta negligencia en el cumplimiento del deber, tras los hallazgos preliminares de una investigación legislativa relacionada con el funcionamiento de los centros de inspección de vehículos y venta de marbetes.

El secretario González Montalvo indicó, en un comunicado de prensa, que “más adelante se estará anunciando la designación de la persona que asumirá de manera interina la dirección de DISCO, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía”.

“El DTOP reafirma su responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de sus dependencias y mantener la confianza del pueblo en sus operaciones”, concluye el comunicado de prensa.

El representante Hernández también refirió a Justicia a 30 centros de inspección de vehículos y venta de marbetes por “posibles violaciones de delito”, incluido Yabucoa Auto Service, que fue propiedad de la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña hasta diciembre pasado.

Las potenciales violaciones de los 30 establecimientos incluyen maquinarias sin autorización del DTOP, certificaciones falsas y alteraciones al sistema para otorgar inspecciones, entre otras.

Además de Fuster, el legislador de mayoría refirió ante Justicia y la OEG a Arturo Deliz, exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP y quien destapó las supuestas irregularidades en los centros de inspección.

Hernández, presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, también referirá a Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) a Arturo Deliz, exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP y quien destapó las supuestas irregularidades en los centros, y a Mary Fuster, jefa de la Directoría de Servicios al Conductor (Disco), entre otras cosas, por supuesta negligencia en el cumplimiento del deber.

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DTOPCámara de RepresentantesMarbete
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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