Emiten advertencia de inundaciones para municipios del suroeste y el área metro
El Servicio Nacional de Meteorología anticipa lluvia para ambas zonas debido al paso de una tormenta eléctrica
7 de mayo de 2026 - 4:49 PM
7 de mayo de 2026 - 4:49 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para cuatro municipios del suroeste y dos municipios del área metropolitana.
Ambas zonas reciben fuertes lluvias debido al paso de una tormenta eléctrica, indicó la agencia.
Según el boletín emitido, los municipios bajo advertencia son: Cabo Rojo, Hormigueros, Sabana Grande y San Germán.
La advertencia estará vigente hasta las 6:30 p.m.
Posteriormente, se emitió una segunda alerta que abarca los municipios de San Juan y Trujillo Alto. Esta advertencia estará vigente hasta las 6:15 p.m.
El SNM reportó que a las 3:19 p.m. se registraron de una a dos pulgadas de lluvia en los municipios afectados.
Se espera que continúe lloviendo en esos pueblos hasta el final de la advertencia y se podría registrar entre una a dos pulgadas adicionales de precipitación.
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