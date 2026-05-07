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Emiten advertencia de inundaciones para municipios del suroeste y el área metro

El Servicio Nacional de Meteorología anticipa lluvia para ambas zonas debido al paso de una tormenta eléctrica

7 de mayo de 2026 - 4:49 PM

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Se espera que continúe lloviendo en esos pueblos hasta el final de la advertencia y se podría registrar entre una a dos pulgadas adicionales de precipitación. (Carlos Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para cuatro municipios del suroeste y dos municipios del área metropolitana.

RELACIONADAS

Ambas zonas reciben fuertes lluvias debido al paso de una tormenta eléctrica, indicó la agencia.

Según el boletín emitido, los municipios bajo advertencia son: Cabo Rojo, Hormigueros, Sabana Grande y San Germán.

La advertencia estará vigente hasta las 6:30 p.m.

Posteriormente, se emitió una segunda alerta que abarca los municipios de San Juan y Trujillo Alto. Esta advertencia estará vigente hasta las 6:15 p.m.

El SNM reportó que a las 3:19 p.m. se registraron de una a dos pulgadas de lluvia en los municipios afectados.

Se espera que continúe lloviendo en esos pueblos hasta el final de la advertencia y se podría registrar entre una a dos pulgadas adicionales de precipitación.

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Breaking NewsLluviaInundacionesAdvertencia de inundacionesTiempoTiempo en Puerto RicoMeteorologíaServicio Nacional de Meteorología
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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