Vigilante el Centro Nacional de Huracanes ante la primera onda tropical de 2026
El disturbio se encuentra cerca de Brasil por el momento y enfrenta ambiente hostil para su desarrollo
3 de mayo de 2026 - 5:30 PM
3 de mayo de 2026 - 5:30 PM
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) se mantiene atento a la primera onda tropical del 2026 que fue divisada a las 2:15 p.m. del domingo al este de Brasil.
De acuerdo a un boletín especial de esa oficina federal, se espera que este disturbio continúe un movimiento de traslación sur-suroeste, manteniéndose de esta manera al sur del ecuador y en las secciones costeras de Brasil.
“La mayoría de la onda continúa moviéndose a través de ambiente seco y hostil lo cual inhibe otros impactos”, lee el documento.
De momento no se puede trazar qué impacto, si alguno, tendría sobre Puerto Rico.
Esta sería la primera onda tropical que se forma en el 2026 y previo al inicio de la Temporada de Huracanes, que comienza a partir del 1 de junio.
El pasado 9 de abril, la Universidad Estatal de Colorado (CSU, en inglés) vaticinó una temporada de huracanes “algo debajo del promedio” para el 2026 que incluye 13 tormentas con nombre (sistemas con vientos sostenidos de 39 millas por hora –mph– o más), de las cuales seis se convertirían en huracanes (74 a 110 mph) y dos alcanzarían la categoría 3 o más (111 mph o más).
Puerto Rico no sufrió impactos directos en 2025, temporada que cerró con 13 ciclones con nombre. El huracán más significativo del año pasado fue Melissa, que tocó tierra en Jamaica con fuerza de categoría 5, ocasionando daños de casi $9,000 millones y provocando 95 muertes en la región del Caribe.
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