La temporada de huracanes 2025 culmina sin impactos directos en Puerto Rico: “Ha sido un año bastante tranquilo”

La tormenta tropical Andrea se formó el 23 de junio, dando inicio a la temporada de huracanes. No tocó tierra firme.

La temporada de huracanes 2025, que oficialmente concluye este domingo, 30 de noviembre, cierra con un panorama positivo para Puerto Rico: la isla no recibió impactos directos de ningún fenómeno atmosférico, aunque sí experimentó efectos indirectos.

En entrevista con El Nuevo Día, el meteorólogo Ernesto Morales, coordinador de Avisos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), habló sobre el saldo de esta temporada y lo que se puede esperar para el 2026, cuando se anticipa que las temperaturas sigan altas.

“En el caso de Puerto Rico, la única tormenta que fue un susto fue el huracán Erin, que pasó por el norte de Puerto Rico, pero no tuvimos ni tan siquiera que activar una vigilancia de tormenta o huracán”, expresó Morales. “Ha sido un año bastante tranquilo para Puerto Rico”.

Para esta temporada, se anticipó la formación de entre 13 y 19 tormentas tropicales, de seis a diez huracanes, y entre tres y cinco ciclones de intensidad mayor, es decir, de categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson. No obstante, se formaron 13 tormentas, de las cuales cinco se convirtieron en huracanes, y cuatro de ellos fueron intensos.

Las 13 tormentas con nombres en la temporada de huracanes del Atlántico de 2025 fueron Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, según datos publicados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

“Con esto, sabemos que (el saldo) está por debajo de lo normal porque lo normal son 14 tormentas al año y tuvimos 13. Aun así, lo que llama la atención de la temporada es que, de los huracanes que se desarrollaron, cuatro fueron intensos”, dijo Morales.

“Algo que también llama la atención de la temporada es que ningún huracán tocó tierra en el continente de los Estados Unidos. Esto no ocurría desde el 2015. Estamos hablando que desde hace 10 años esto no ocurría”, aseveró el meteorólogo.

Morales atribuyó la intensificación de los huracanes, principalmente, a un factor: las altas temperaturas en el océano, especialmente en el Caribe, que contribuyeron al desarrollo de fenómenos atmosféricos de mayor intensidad.

“Lo atribuimos a que las temperaturas en el centro del Atlántico y el Caribe se encontraban muy sobre lo normal. Estamos hablando que, para que haya un huracán, se necesitan temperaturas de más de 80 grados (Fahrenheit), que es la temperatura mínima que tiene que tener el agua para que el sistema se intensifique y se organice, y las temperaturas en los pasados tres años han estado fuertes”, explicó Morales a este medio.

Àquí el listado de las tormentas que se desarrollaron en este 2025 y cuyos nombres aparecen con tachaduras. (NHC/NOAA)

“Tenemos entre 84 a 86 grados en el Caribe, y entre los 82 a 84 grados en el Atlántico. Por lo tanto, había suficiente energía para que los sistemas se pudieran desarrollar. Un factor limitante, que quizás por eso estuvimos por debajo de lo normal este año en cuestión de desarrollo de tormentas, fue que tuvimos una vaguada semipermanente al este de Estados Unidos, al norte de Puerto Rico, que causaba y generaba un viento cortante. No era conducente para que los sistemas se desarrollaran cerca de nosotros. Esta vaguada ayudó a protegernos durante la temporada de 2025″, dijo.

A diferencia de este año, Puerto Rico enfrentó, en el 2024, tormentas que afectaron la región y que provocaron la activación de vigilancias y/o avisos.

“Este año ni siquiera tuvimos que hacer eso. Siempre estuvimos siguiendo los sistemas que salían de África, pero estos sistemas giraban más hacia el norte o no encontraban un ambiente favorable para que estuvieran afectando directamente a la isla”, explicó Morales.

En cuanto al pronóstico para el 2026, Morales indicó que es muy temprano para tener un escenario claro, pero anticipó que el fenómeno de La Niña prevalecerá.

“Ahora mismo tenemos La Niña, después se va neutral, y después volvemos para La Niña. La Niña sí genera un ambiente más favorable que la fase de El Niño. Las aguas a nuestro alrededor se mantienen calientes. Esto va a estar dando (paso) a que los sistemas se alimenten. Esas temperaturas tardan en enfriarse. En los pasados tres años, se han mantenido sobre lo normal y esto se espera que continúe para la próxima temporada”, precisó Morales.

“Aunque en los pasados años hemos tenido la gracia de que ningún sistema nos ha afectado, no quiere decir que no nos vayan a afectar. No quiero que (la ciudadanía) bajen la guardia. Es bien importante la preparación. Demos gracias por estos años de tranquilidad, que no hemos sido afectados, pero sabemos que los fenómenos no tienen que tener ningún efecto directo para causar algún estrago”, puntualizó Morales.

El panorama en Estados Unidos

Por otra parte, Neil Jacobs, actual subsecretario de Comercio para Océanos y Atmósfera y administrador de la NOAA, destacó que, “por primera vez en una década, ningún huracán impactó a Estados Unidos esta temporada, y eso fue un descanso muy necesario”.

“Aun así, una tormenta tropical causó daños y víctimas en las Carolinas, huracanes lejanos generaron oleajes fuertes que provocaron daños a la propiedad a lo largo de la Costa Este y países vecinos experimentaron impactos directos de huracanes”, agregó Jacobs en declaraciones escritas.

“La cuenca del Atlántico produjo 13 tormentas con nombre, con vientos de 39 millas por hora (mph) o más, de las cuales cinco se convirtieron en huracanes (vientos de 74 mph o más), incluyendo cuatro huracanes mayores con vientos que alcanzaron 111 mph o más. Una temporada promedio tiene 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes mayores”, puntualizó.

Asimismo, Ken Graham, director del SNM, indicó que “durante toda la temporada de huracanes, y durante todo el año, el Servicio Nacional de Meteorología trabaja sin descanso para cumplir nuestra misión de salvar vidas, proteger la propiedad y fortalecer la economía nacional”.

Aunque el pico climatológico de la temporada transcurrió sin actividad tropical, sí se desarrollaron tres huracanes de categoría 5, la segunda mayor cantidad registrada en una sola temporada.