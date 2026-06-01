Capturan a “El Papito”, uno de los más buscados del área de Carolina
No prestó la fianza impuesta de $25,000 y fue ingresado a prisión en Bayamón
1 de junio de 2026 - 6:23 PM
1 de junio de 2026 - 6:23 PM
Un hombre que figuraba en la lista de los más buscados del área policíaca de Carolina fue arrestado en la mañana de este lunes en el Distrito de Guaynabo, confirmó la Policía.
El detenido fue identificado como Luis A. Santos Álvarez, de 53 años y residente de Bayamón, quien es conocido por el apodo de “El Papito”.
Según la investigación que recoge el informe policial, los hechos que se le imputan ocurrieron el 9 de septiembre de 2025, cuando presuntamente se apropió ilegalmente de una motora Honda XR650L, color blanco, año 2024.
Tras estos hechos, se le sometieron cargos en ausencia y la jueza Rebecca Vera expidió una orden de arresto el 2 de octubre de 2025 por Apropiación Ilegal de Vehículo con una fianza de $25,000.
Santos Álvarez fue llevado ante la jueza Geisa Marrero, del Tribunal de Carolina, quien diligenció la orden. Al no prestar la fianza impuesta, fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 en Bayamón.
El diligenciamiento estuvo a cargo de la agente Suann Matías, bajo la supervisión del sargento Edwin Soto Rosa y el teniente Ángel Baerga Montes, informaron las autoridades.
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