Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Capturan a “El Papito”, uno de los más buscados del área de Carolina

No prestó la fianza impuesta de $25,000 y fue ingresado a prisión en Bayamón

1 de junio de 2026 - 6:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis A. Santos Álvarez, de 53 años y residente de Bayamón, quien figuraba en la lista de los más buscados del área de Carolina. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un hombre que figuraba en la lista de los más buscados del área policíaca de Carolina fue arrestado en la mañana de este lunes en el Distrito de Guaynabo, confirmó la Policía.

RELACIONADAS

El detenido fue identificado como Luis A. Santos Álvarez, de 53 años y residente de Bayamón, quien es conocido por el apodo de “El Papito”.

Según la investigación que recoge el informe policial, los hechos que se le imputan ocurrieron el 9 de septiembre de 2025, cuando presuntamente se apropió ilegalmente de una motora Honda XR650L, color blanco, año 2024.

Tras estos hechos, se le sometieron cargos en ausencia y la jueza Rebecca Vera expidió una orden de arresto el 2 de octubre de 2025 por Apropiación Ilegal de Vehículo con una fianza de $25,000.

Luis A. Santos Álvarez, de 53 años y residente de Bayamón, quien figuraba en la lista de los más buscados del área de Carolina.
Luis A. Santos Álvarez, de 53 años y residente de Bayamón, quien figuraba en la lista de los más buscados del área de Carolina. (Suministrada)

Santos Álvarez fue llevado ante la jueza Geisa Marrero, del Tribunal de Carolina, quien diligenció la orden. Al no prestar la fianza impuesta, fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 en Bayamón.

El diligenciamiento estuvo a cargo de la agente Suann Matías, bajo la supervisión del sargento Edwin Soto Rosa y el teniente Ángel Baerga Montes, informaron las autoridades.

Tags
CarolinaArrestosPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: