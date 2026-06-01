Conductor se va a entregar: hallan auto relacionado con “hit and run” donde murió una motorista en Toa Alta

El conductor del vehículo supuestamente vinculado a un “hit and run” en el que una mujer murió decapitada, en Toa Alta, se va a entregar a la autoridades.

Así lo informó en la mañana de este lunes a El Nuevo Día el capitán Elvis Zeno, director del Negociado del Tránsito de la Policía, luego de que encontraran el auto involucrado en el choque.

“El vehículo lo tenemos. Es compatible con el impacto”, sostuvo Zeno, quien detalló que le faltaba la pieza de uno de los focos que fue encontrada en la escena. “Y tiene partículas de sangre”, añadió.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:37 p.m., en la PR-828, avenida Los Palacios, frente a la urbanización Palacio del Monte.

Posteriormente, encontraron el Buick Sedan, de 1954, no muy lejos de la escena, en la misma carretera.

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“Se va a entregar en el cuartel de Toa Alta”, agregó el oficial, indicando que el conductor aceptó haber sido el conductor involucrado en el choque. “El abogado habló con la fiscal”.

Ahora los investigadores intentarán establecer si el conductor habría huido de la escena porque estaba ebrio y buscaba pasar los efectos de las bebidas que consumido en una fiesta del Municipio de Toa Alta a la que habría asistido previo al incidente. De hecho, fue grabado por las cámaras de seguridad del mismo municipio.

De todas formas, Zeno explicó que se expone a 15 años de prisión por abandonar la escena de un choque fatal, igual que si hubiera sido detectado conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Los hechos

Una mujer, identificada como Harley M. Marrero Meléndez, de 42 años y residente de Toa Alta, conducía una motora cuando fue impactada por el auto.

Según Zeno, la motorista resultó decapitada debido a que llevaba una cartera que se pilló al momento del choque.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón está a cargo de la investigación.