En condición grave el conductor de una motora tras accidente en Naranjito

Un hombre se encuentra en condición de gravedad tras accidentarse en la motora que conducía en la madrugada de hoy, lunes, en Naranjito, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:12 a.m., en el kilómetro 18.4 de la carretera PR-5, en dirección de Naranjito hacia Toa Alta.

“El conductor transitaba a una velocidad que no le permitió ejercer el control y dominio de la motora, deslizándose en la vía de rodaje. La motora impactó la vaya de concreto, resultando con heridas de gravedad”, dijo el capitán Elvis Zeno, director del Negociado del Tránsito de la Policía, en entrevista con WKAQ 580.

“En estos momentos se encuentra estabilizándose en el hospital”, agregó.