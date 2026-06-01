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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición grave el conductor de una motora tras accidente en Naranjito

La Policía cerró por varias horas la carretera PR-5 durante la investigación

1 de junio de 2026 - 6:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal médico intentaba estabilizar al motorista. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre se encuentra en condición de gravedad tras accidentarse en la motora que conducía en la madrugada de hoy, lunes, en Naranjito, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de la 1:12 a.m., en el kilómetro 18.4 de la carretera PR-5, en dirección de Naranjito hacia Toa Alta.

“El conductor transitaba a una velocidad que no le permitió ejercer el control y dominio de la motora, deslizándose en la vía de rodaje. La motora impactó la vaya de concreto, resultando con heridas de gravedad”, dijo el capitán Elvis Zeno, director del Negociado del Tránsito de la Policía, en entrevista con WKAQ 580.

“En estos momentos se encuentra estabilizándose en el hospital”, agregó.

Durante la investigación, la Policía mantuvo cerrada la carretera PR-5 por varias horas, mientras el personal de la Uniformada tomaba medidas del accidente.

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Policía de Puerto RicoAccidentesBreaking NewsNaranjitoAccidentes de TránsitoMotoras
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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