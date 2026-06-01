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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Una motorista fallece en caso investigado como “hit and run” en Toa Alta

El choque fue reportado en la noche del domingo

1 de junio de 2026 - 6:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cifra de homicidios según la Policía era 605 víctimas fatales en el 2017. (Archivo)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 109 muertes en accidentes de tránsito, 11 menos que los 98 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer falleció al ser impactada por un conductor que no permaneció en la escena ayer en Toa Alta, informó la Policía.

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El “hit and run” fue reportado a eso de las 10:37 p.m., en la carretera 828, avenida Los Palacios, frente a la urbanización Palacio del Monte.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente que involucraba una motora

“Al llegar a la escena, los agentes encontraron a una mujer que no presentaba signos vitales, relacionada con el accidente”. indica el informe policiaco.

Por su parte, elteniente Camilo Padín, director de Patrulla de Carreteras de la región de Bayamón, indicó que “el cuerpo de fémina fue identificada por su esposo, que corría con ellos”.

“Fue de carácter ‘hit and run’” debido a que el conductor “se marcha del lugar sin prestar asistencia médica a esta fémina y sin prestar dato alguno”, dijo Padín a WAPA TV.

Señaló que el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, buscaría cámaras de seguridad y otra evidencia para tratar de obtener alguna pista sobre el vehículo y su conductor.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 109 muertes en accidentes de tránsito, 11 menos que los 98 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsToa AltaPolicía de Puerto RicoHit and run
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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