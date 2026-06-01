Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos bombardea recintos militares en Irán: ¿qué sucederá con las negociaciones?

Mientras, Kuwait también recibe ataques con drones y misiles

1 de junio de 2026 - 7:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Manifestantes ondean banderas iraníes y del grupo político y militar libanés Hezbolá durante una reunión progobierno el sábado en la plaza de la Revolución Islámica en Teherán. (Vahid Salemi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dubái - Estados Unidos bombardeó instalaciones de radar y control de drones en Irán después de que Teherán derribara este fin de semana un dron estadounidense, informó el lunes el ejército estadounidense. Irán reconoció haber lanzado un ataque de represalia, mientras que Kuwait indicó que estaba interceptando fuego entrante.

RELACIONADAS

El alto el fuego teórico entre Irán y Estados Unidos ha sido puesto a prueba repetidamente con estos intercambios de fuego, incluso mientras funcionarios de ambos países intentan negociar el fin de la guerra. No está claro cómo de cerca están de un acuerdo, y siempre existe el riesgo de que un ataque pueda descarrilar esas conversaciones.

Mientras tanto, Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido los suministros energéticos mundiales y ha hecho subir el precio del combustible en todo el mundo, con consecuencias de gran alcance.

Los combates también se han intensificado entre Israel y el grupo político y militar libanés Hezbolá, a pesar de su alto el fuego oficioso. Israel ha extendido su ocupación adentrándose en Líbano, y Hezbolá -que se unió a la guerra en apoyo de su principal patrocinador, Irán- continúa lanzando drones hacia Israel.

Ataques del ejército estadounidense en Irán

El Comando Central del ejército estadounidense señaló que llevó a cabo los ataques en Irán el sábado y el domingo en torno a la ciudad de Geruk y en la isla de Qeshm.

“Los ataques, medidos y deliberados, ocurrieron (...) en respuesta a acciones iraníes agresivas que incluyeron el derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales”, indicó el Comando Central.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

“Aviones de combate estadounidenses respondieron con rapidez eliminando defensas antiaéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccional que representaban amenazas claras para los buques que transitaban por aguas regionales”.

Kuwait reporta fuego entrante

Kuwait, por su parte, informó que sus defensas antiaéreas abrieron fuego a primera hora de la mañana del lunes para interceptar fuego entrante de drones y misiles.

En torno a la misma hora, la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar de Irán, afirmó que respondió a un ataque estadounidense sin precisar dónde, probablemente en referencia al ataque contra Kuwait. En un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA, la Guardia dijo que fuerzas estadounidenses habían atacado una torre de telecomunicaciones.

Kuwait alberga al Comando Central del Ejército de Estados Unidos, el comando de vanguardia de la región de Oriente Medio para el Ejército. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ya no opera el MQ-1 Predator, aunque el Ejército de Estados Unidos todavía lo utiliza.

La televisión estatal iraní compartió más tarde imágenes del lanzamiento de un misil balístico, incluido un primer plano que mostraba un adhesivo en el proyectil que representaba al presidente estadounidense Donald Trump magullado superpuesto sobre un estrecho de Ormuz “cerrado” con el texto: “Hasta que el último soldado estadounidense abandone la región”.

Los ataques remecen las conversaciones sobre el alto el fuego

Los ataques suponen la última escalada entre Estados Unidos e Irán. Durante el fin de semana, Estados Unidos disparó un misil contra la sala de máquinas de un buque de carga con bandera de Gambia que intentaba romper su bloqueo de los puertos iraníes.

Un goteo de barcos ha logrado salir del estrecho, por el que antes pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados, pero la presión continúa sobre los suministros energéticos mundiales, así como sobre los fertilizantes químicos, lo que ha generado temores de escasez de alimentos. La región del golfo Pérsico produce el 30% de los fertilizantes químicos comercializados a nivel mundial.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán

Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

Trump se reunió con asesores el viernes, pero aún no ha decidido si avanzar con un acuerdo para ampliar el alto el fuego y reabrir el estrecho. Irán ha dicho que el acuerdo no había sido finalizado.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con ataques contra Irán el 28 de febrero. Trump ha ofrecido objetivos cambiantes para el conflicto, aunque impedir que Irán construya un arma nuclear es uno de ellos. Irán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, aunque tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir varias armas nucleares, si decidiera hacerlo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sugirió la semana pasada que los negociadores intentan acordar términos generales sobre el programa nuclear de Irán, y que los detalles se concretarán en las conversaciones posteriores.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, volvió a acusar el lunes a Estados Unidos de cambiar “constantemente” sus posiciones.

“Desde el principio, sabíamos -y seguimos sabiendo- que estamos negociando en un ambiente de desconfianza”, dijo Baghaei a los periodistas.

Trump expresó optimismo sobre las conversaciones en una publicación en su plataforma Truth Social a primera hora del lunes en Washington.

“Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, y será uno bueno para Estados Unidos y para quienes están con nosotros”, escribió. “Simplemente siéntense y relájense, todo saldrá bien al final - ¡Siempre ocurre!”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
IránEstados UnidosKuwaitGuerrasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: