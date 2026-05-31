A punta de pistola: enmascarado agrede y le roba el auto a un hombre en Santurce
Al perjudicado también le llevaron otras pertenencias
31 de mayo de 2026 - 2:14 PM
31 de mayo de 2026 - 2:14 PM
Un hombre enmascarado y vestido de negro amenazó con un arma de fuego, agredió a un conductor y le robó el auto mientras este se encontraba estacionado en la madrugada del domingo en la calle Jesús Tizol, en Santurce.
El incidente, que se encuentra bajo investigación de la Policía de Puerto Rico, ocurrió alrededor de las 2:01 de la madrugada.
De acuerdo con el informe policial, el querellante, de 29 años, se encontraba estacionado en el lugar a bordo de un vehículo Mazda CX-5 blanco, año 2023, con tablilla KDF-340, cuando se le acercó el enmascarado.
El atacante, supuestamente mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, agredió al querellante en el área de la cabeza y posteriormente se apropió ilegalmente de su vehículo.
Además, el perjudicado fue despojado de varias pertenencias personales, entre ellas un teléfono celular iPhone 16 y una cartera.
“El hombre fue transportado a una institución hospitalaria del área para recibir asistencia médica. Su condición fue descrita como estable”, informó la Uniformada.
La investigación del caso quedó en manos del personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
La Policía exhortó a la ciudadanía a comunicarse al 787-343-2020 si tiene información que ayude al esclarecimiento de este caso.
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