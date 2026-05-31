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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A punta de pistola: enmascarado agrede y le roba el auto a un hombre en Santurce

Al perjudicado también le llevaron otras pertenencias

31 de mayo de 2026 - 2:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Robos Área de Caguas se hizo cargo de la investigación de los hechos. La Policía no ofreció la descripción del auto en el que huyeron los asaltantes. (Archivo)
La investigación del caso quedó en manos del personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre enmascarado y vestido de negro amenazó con un arma de fuego, agredió a un conductor y le robó el auto mientras este se encontraba estacionado en la madrugada del domingo en la calle Jesús Tizol, en Santurce.

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El incidente, que se encuentra bajo investigación de la Policía de Puerto Rico, ocurrió alrededor de las 2:01 de la madrugada.

De acuerdo con el informe policial, el querellante, de 29 años, se encontraba estacionado en el lugar a bordo de un vehículo Mazda CX-5 blanco, año 2023, con tablilla KDF-340, cuando se le acercó el enmascarado.

El atacante, supuestamente mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, agredió al querellante en el área de la cabeza y posteriormente se apropió ilegalmente de su vehículo.

Además, el perjudicado fue despojado de varias pertenencias personales, entre ellas un teléfono celular iPhone 16 y una cartera.

“El hombre fue transportado a una institución hospitalaria del área para recibir asistencia médica. Su condición fue descrita como estable”, informó la Uniformada.

La investigación del caso quedó en manos del personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

La Policía exhortó a la ciudadanía a comunicarse al 787-343-2020 si tiene información que ayude al esclarecimiento de este caso.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Hasta el 26 de mayo de este año, la Policía ha registrado 538 hurtos y, del total, 48 han sido robados mediante carjackings.Honda registra al momento 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.
1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock
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Policía de Puerto RicoCarjackingSanturceBreaking NewsCICSan JuanPuerto Rico
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