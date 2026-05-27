¿Qué marcas y modelos de vehículos son los más robados en Puerto Rico?

Más de 500 vehículos han sido hurtados en Puerto Rico en lo que va de 2026, una cifra que, aunque representa una baja frente al año pasado, mantiene bajo la lupa las marcas, modelos y regiones más afectadas por este delito.

Según datos provistos por el agente Omar Marrero Gerena, director interino de la Oficina de Prensa de la Policía, las estadísticas, actualizadas hasta las 11:59 p.m. del martes, reflejan 538 vehículos hurtados este año, en comparación con 620 reportados para la misma fecha en 2025.

La baja también se observa en los casos reportados bajo la modalidad de “carjacking”, que se refiere al robo de un vehículo mediante fuerza, violencia o intimidación contra la persona que lo posee o conduce.

1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock 1 / 15 Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. Shutterstock Compartir

De los 538 vehículos hurtados en lo que va de año, 48 han sido mediante ese método, frente a los 85 reportados para la misma fecha el año pasado.

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En cuanto a las marcas más robadas, el agente informó que Toyota encabeza la lista general con 91 vehículos hurtados en 2026. Dentro de esa marca, el modelo Corolla figura como el más afectado, con 32 unidades apropiadas ilegalmente.

Le sigue Kia, con 81 vehículos hurtados, de los cuales 25 corresponden al modelo Rio. En tercer lugar se ubica Hyundai, con 63 unidades hurtadas, siendo la Tucson el modelo con mayor incidencia dentro de esa marca, con 22 casos.

La lista continúa con Ford, con 43 vehículos hurtados, entre ellos ocho del modelo Ranger. Mientras, Honda registra 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.

Por región policíaca, Marrero Gerena especificó que Bayamón encabeza las estadísticas con 151 vehículos hurtados en lo que va de 2026, una reducción frente a los 179 casos reportados para la misma fecha del año pasado.

San Juan le sigue de cerca, con 150 vehículos hurtados este año, en comparación con 186 para la misma fecha en 2025. En Carolina, sin embargo, se observa un aumento, con 70 casos este año frente a 60 reportados el año pasado.