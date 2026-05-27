Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué marcas y modelos de vehículos son los más robados en Puerto Rico?

La Policía detalló las regiones con mayor incidencia y las cifras actualizadas de casos reportados en lo que va de 2026

27 de mayo de 2026 - 12:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las gomas pertenecían a dos autos Honda Civic y cuatro vehículos Honda Accord, todos del año 2019. (Pixabay)
Más de 500 vehículos han sido hurtados en Puerto Rico en lo que va de 2026.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Más de 500 vehículos han sido hurtados en Puerto Rico en lo que va de 2026, una cifra que, aunque representa una baja frente al año pasado, mantiene bajo la lupa las marcas, modelos y regiones más afectadas por este delito.

RELACIONADAS

Según datos provistos por el agente Omar Marrero Gerena, director interino de la Oficina de Prensa de la Policía, las estadísticas, actualizadas hasta las 11:59 p.m. del martes, reflejan 538 vehículos hurtados este año, en comparación con 620 reportados para la misma fecha en 2025.

La baja también se observa en los casos reportados bajo la modalidad de “carjacking”, que se refiere al robo de un vehículo mediante fuerza, violencia o intimidación contra la persona que lo posee o conduce.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Hasta el 26 de mayo de este año, la Policía ha registrado 538 hurtos y, del total, 48 han sido robados mediante carjackings.Honda registra al momento 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.
1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

De los 538 vehículos hurtados en lo que va de año, 48 han sido mediante ese método, frente a los 85 reportados para la misma fecha el año pasado.

En cuanto a las marcas más robadas, el agente informó que Toyota encabeza la lista general con 91 vehículos hurtados en 2026. Dentro de esa marca, el modelo Corolla figura como el más afectado, con 32 unidades apropiadas ilegalmente.

Le sigue Kia, con 81 vehículos hurtados, de los cuales 25 corresponden al modelo Rio. En tercer lugar se ubica Hyundai, con 63 unidades hurtadas, siendo la Tucson el modelo con mayor incidencia dentro de esa marca, con 22 casos.

La lista continúa con Ford, con 43 vehículos hurtados, entre ellos ocho del modelo Ranger. Mientras, Honda registra 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.

Por región policíaca, Marrero Gerena especificó que Bayamón encabeza las estadísticas con 151 vehículos hurtados en lo que va de 2026, una reducción frente a los 179 casos reportados para la misma fecha del año pasado.

San Juan le sigue de cerca, con 150 vehículos hurtados este año, en comparación con 186 para la misma fecha en 2025. En Carolina, sin embargo, se observa un aumento, con 70 casos este año frente a 60 reportados el año pasado.

Mientras, la región de Caguas refleja una leve disminución, con 43 vehículos hurtados en 2026 frente a 48 para la misma fecha en 2025. En Arecibo, por el contrario, los casos aumentaron al pasar de 16 el año pasado a 30 en lo que va de este año.

Tags
Breaking NewsRobo de autosPolicía de Puerto RicoCarjackings
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: