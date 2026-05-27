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¿Wanda Vázquez evalúa demandar para recuperar sus escoltas? Esto reveló la Policía

El superintendente Joseph González se expresó sobre el tema. Aquí lo que dijo.

27 de mayo de 2026 - 12:39 PM

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Wanda Vázquez Garced (Ramón “Tonito” Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón, reveló este miércoles que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced notificó a la agencia, en un momento dado, su intención de recurrir a los tribunales para impugnar la decisión y solicitar el restablecimiento de sus escoltas.

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“Recibimos una reconsideración. De igual manera, se negó”, dijo González Falcón. “Durante ese proceso, recibimos una comunicación que decía que no le interesaba la reconsideración porque iba a los tribunales”, agregó, en una entrevista en el programa “Pegao’s en la mañana” de Radio Isla 1320.

La controversia sobre las escoltas a la exgobernadora comenzó a tomar mayor auge a finales de agosto de 2025, cuando se declaró culpable ante la jueza de distrito Silvia Carreño Coll, del Tribunal federal, en Hato Rey, por un cargo: aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para una campaña política.

Sin embargo, luego de una evaluación de la División Legal de la Policía, el 25 de septiembre de 2025, González Falcón informó que, según el marco jurídico vigente, el servicio de escoltas de los exgobernadores de Puerto Rico es un derecho adquirido, que ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Posteriormente, el 17 de marzo de 2026, el superintendente de la Policía ordenó la eliminación de los servicios de escoltas. Entonces, el funcionario explicó que la gobernadora Jenniffer González Colón le solicitó dicha eliminación, tras recibir una opinión legal del Departamento de Justicia (DJ).

Esta última dependencia gubernamental reconoció la facultad de González Colón como autoridad nominadora, y el poder decisional del jefe de la Uniformada en este asunto.

“Desde que Wanda Vázquez fue acusada por actos de corrupción por el gobierno federal, el pueblo de Puerto Rico ha cuestionado la necesidad y la legalidad de que reciba servicios de escoltas. Ese cuestionamiento se convirtió en reclamo de que se les eliminaran las escoltas, inmediatamente trascendió que la licenciada había aceptado declararse culpable”, dijo González Falcón, en un parte de prensa.

Posteriormente, Vázquez Garced solicitó reconsideración, pero fue denegada.

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Breaking NewsEscoltas de los exgobernadoresWanda Vázquez GarcedPolicía de Puerto RicoJoseph González
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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