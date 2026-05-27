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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrollan fatalmente a una mujer en una carretera de Corozal

La Policía indicó que el conductor que impactó a la infortunada permaneció en la escena

27 de mayo de 2026 - 1:29 PM

Updated At

Actualizado el 27 de mayo de 2026 - 1:56 PM

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El peatón arrollado permanece en el Centro Médico de Río Piedras en condición estable y las autoridades intentan dar con el responsable del accidente. (GFR Media)
Una mujer perdió la vida en la tarde de este miércoles luego de ser arrollada por un vehículo e una carretera de Corozal.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer murió poco después del mediodía de este miércoles en una carretera de Corozal luego de ser arrollada por un automóvil, informó la Policía.

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Según señala el informe preliminar, una llamada a las 12:01 p.m. al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente, ocurrido en la carretera PR-164, a la altura del barrio Palmarejo de ese municipio.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a una mujer identificada como Sonia Vázquez Marrero, de 58 años, con heridas y tirada en el pavimento.

La Policía indicó que el conductor que la arrolló permaneció en la escena, pero no se ha informado si se sometió a la prueba de aliento.

Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.Ese mismo día también se registró otro asesinato, esta vez en la entrada del residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras. La investigación preliminar apunta a que el occiso, que no ha sido identificado, vigilaba un punto de drogas.La Policía también investiga la muerte de Gemillies Lozada Navarro, de 25 años y residente de Loíza, quien, presuntamente, fue asesinada en el interior de su vehículo Hyundai Tucson. Según la Policía, Lozada Navarro fue víctima de feminicidio a manos de su expareja, quien, supuestamente, le realizó múltiples disparos. El hombre, que no ha sido identificado, resultó herido y recibe atención en el Hospital Universitario Dr. Federico Trilla, en Carolina.
1 / 9 | Sin freno la violencia: varios crímenes que marcaron el fin de mayo en Puerto Rico. Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce. - Alex Figueroa Cancel
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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