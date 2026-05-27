Arrollan fatalmente a una mujer en una carretera de Corozal
La Policía indicó que el conductor que impactó a la infortunada permaneció en la escena
27 de mayo de 2026 - 1:29 PM
Actualizado el 27 de mayo de 2026 - 1:56 PM
27 de mayo de 2026 - 1:29 PM
Actualizado el 27 de mayo de 2026 - 1:56 PM
Una mujer murió poco después del mediodía de este miércoles en una carretera de Corozal luego de ser arrollada por un automóvil, informó la Policía.
Según señala el informe preliminar, una llamada a las 12:01 p.m. al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente, ocurrido en la carretera PR-164, a la altura del barrio Palmarejo de ese municipio.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a una mujer identificada como Sonia Vázquez Marrero, de 58 años, con heridas y tirada en el pavimento.
La Policía indicó que el conductor que la arrolló permaneció en la escena, pero no se ha informado si se sometió a la prueba de aliento.
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