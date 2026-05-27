Trump dice que Irán “negocia con el tanque de reserva casi vacío”

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Irán está “negociando con el tanque de reserva casi vacío” e insistió en que las elecciones legislativas de noviembre no influirán en su enfoque del conflicto, ya cercano a los tres meses, que ha generado inquietud en la economía global.

Hablando al inicio de una reunión de gabinete en un momento delicado para las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, Trump expresó confianza en que un acuerdo está cerca. Durante el fin de semana, incluso declaró que su administración y Teherán habían “negociado en gran medida” un acuerdo, pero las negociaciones seguían en desarrollo.

El presidente busca un acuerdo que reabra el estrecho de Ormuz y le permita argumentar de forma creíble que la capacidad nuclear de Irán ha sido reducida lo suficiente como para declarar la victoria, cerrando así un conflicto políticamente impopular para los republicanos.

1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari 1 / 11 En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Mohammed Zaatari Compartir

Pero, tal como están las cosas, Trump también corre el riesgo de que el cierre de su guerra elegida tenga un desenlace insatisfactorio.

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El acuerdo emergente pospone muchas cuestiones críticas para resolverlas más adelante y ya ha expuesto al presidente republicano a duras críticas —incluso de algunos de sus propios partidarios— que creen que los líderes de línea dura de Irán saldrán del conflicto debilitados pero más envalentonados. Todo esto ocurre justo cuando las elecciones legislativas para determinar el control del Congreso empiezan a cobrar protagonismo y mientras los republicanos temen que el aumento de costos y los precios del combustible estén afectando el ánimo del electorado estadounidense.

Sin embargo, Trump descartó el miércoles la idea de que las próximas elecciones tengan algún peso en la formulación de su estrategia sobre Irán.

“Ellos pensaron que iban a esperarme. Ya saben, ‘vamos a esperarlo, tiene las elecciones de medio término’”, dijo Trump. “No me importan las elecciones de medio término”.

Trump reconoció que aún queda trabajo por hacer, pero habló con cierta seguridad de que ambas partes llegarán a un acuerdo.

“Ellos quieren mucho llegar a un acuerdo”, dijo Trump. “Hasta ahora no lo han logrado. No estamos satisfechos con eso, pero lo estaremos — o si no, tendremos que terminar el trabajo”.

Las conversaciones se complicaron aún más después de que fuerzas estadounidenses llevaran a cabo lo que el Pentágono calificó como ataques “defensivos” contra sitios de lanzamiento de misiles y barcos colocadores de minas en el sur de Irán el lunes. Estados Unidos dijo que actuó con “contención” a la luz del alto el fuego de varias semanas, mientras que Irán denunció la acción como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”.

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Algunos partidarios de Trump son escépticos

Aunque Trump insiste en que un acuerdo está al alcance, parece haber diferencias entre EE. UU. e Irán en varios puntos clave. El presidente también enfrenta escrutinio de aliados republicanos, incluidos los senadores Roger Wicker de Mississippi, Lindsey Graham de Carolina del Sur y Ted Cruz de Texas, quienes han dicho que los términos parecen demasiado favorables a Teherán.

Se oponen a aspectos del acuerdo que han salido a la luz públicamente y que, según ellos, se parecen demasiado al acuerdo nuclear alcanzado con Irán por el presidente demócrata Barack Obama, el cual Trump canceló durante su primer mandato.

Según el posible acuerdo, Teherán aceptaría renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido —una exigencia clave de Trump— a cambio de alivio de sanciones. Así lo señalaron dos funcionarios regionales y un alto funcionario de la administración Trump, todos bajo condición de anonimato.

Un funcionario regional con conocimiento directo de las negociaciones dijo que la forma en que Irán entregaría el uranio se discutiría más adelante en un período de 60 días. Parte probablemente sería diluida y el resto transferido a un tercer país.

Irán posee 972 libras de uranio enriquecido hasta el 60%, un paso técnico corto hacia el nivel de grado armamentístico del 90%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Irán no ha prometido públicamente entregar su uranio.

Trump dijo el lunes en una publicación en Truth Social que el uranio, que se cree está enterrado bajo instalaciones nucleares dañadas por ataques aéreos estadounidenses el año pasado, sería entregado a EE. UU. o “destruido in situ o en otro lugar aceptable, con la Comisión de Energía Atómica o su equivalente como testigo del proceso”. Esto indica un cambio respecto a su insistencia anterior de que EE. UU. tomara control del material.

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Trump también dijo que no estaría cómodo con que Rusia o China gestionaran el uranio iraní. Ambos países mantienen relaciones cercanas con Teherán y podrían ser posibles terceros aceptables para la transferencia.

Cómo afecta el plan de Trump a la guerra de Israel en Líbano

Otro punto clave sin resolver es si el alto el fuego también cubrirá las operaciones de Israel contra Hezbolá, el grupo militante respaldado por Irán en Líbano. Irán insiste en que Líbano debe estar incluido en cualquier acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos.

La administración parece dejar margen en este punto. El memorando emergente incluye un alto el fuego entre EE. UU. y sus aliados contra Irán y sus grupos proxy, como Hezbolá, pero también subraya el derecho de Israel a actuar contra amenazas inminentes y en defensa propia.

El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el martes que el ejército israelí está “profundizando su operación” en Líbano. Durante la noche, las fuerzas israelíes se enfrentaron con Hezbolá en una zona estratégica del sur del Líbano mientras avanzaban hacia el norte.

Jonathan Conricus, ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo que Israel espera que Irán use rápidamente cualquier alivio de sanciones para reconstruir su capacidad militar y reforzar a grupos aliados, incluidos Hezbolá y Hamás en Gaza.

“No hemos terminado de luchar, porque el régimen iraní no ha terminado”, dijo Conricus.

‘Silencio de asombro’ por la vinculación de Trump de los Acuerdos de Abraham con Irán

Trump dijo el lunes que cualquier acuerdo para terminar la guerra con Irán debería incluir la exigencia de que varios países adicionales, incluidos Arabia Saudita, Catar y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los pactos impulsados por EE. UU. durante su primer mandato para normalizar relaciones con Israel.

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Su optimismo sobre una rápida adhesión de países de mayoría musulmana podría ser excesivo.

Por ejemplo, Arabia Saudita —potencia clave del mundo árabe— ha insistido en que un camino garantizado hacia un Estado palestino es una condición previa, algo a lo que Israel se opone firmemente.

Trump planteó la iniciativa en una llamada con líderes aliados de Oriente Medio durante el fin de semana.

Barbara Leaf, ex embajadora de EE. UU. en Emiratos Árabes Unidos, dijo que funcionarios del Golfo presentes en la llamada le comentaron que la propuesta de Trump fue recibida con “silencio de asombro”. Otra persona familiarizada con la llamada disputó esa caracterización y dijo que algunos aliados respondieron positivamente.

Leaf señaló que los aliados regionales reconocen que Irán probablemente usará cualquier alivio de sanciones para reforzar sus capacidades militares, pero aun así apoyan los esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto.

“Ven que no hay otra salida”, dijo Leaf. “Y la ven así por muchos de los errores iniciales cometidos en la conducción de la guerra”.

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