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Inquilino inesperado: rescatan mono Rhesus en intervención policial en Bayamón

Un joven de 24 años, a quien también le ocuparon armas y municiones, enfrenta cargos por violación a la Ley de Vida Silvestre

27 de mayo de 2026 - 1:03 PM

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La Policía confirmó que confiscó el mono durante el operativo. (suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hallazgo inesperado durante una intervención policial por un supuesto incidente de violencia de género terminó convirtiéndose en el eje de un caso en Bayamón, luego de que la Policía de Puerto Rico ocuparan un mono Rhesus que presuntamente era mantenido en cautiverio de forma ilegal.

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El caso fue investigado por la agente Sulayma Valle, del Distrito de Toa Alta, y culminó con la radicación de cargos contra Josian J. Acevedo Ortiz, de 24 años y residente de San Juan, por violación al artículo 6(c) de la Ley 241, conocida como la nueva Ley de Vida Silvestre, que penaliza este tipo de actos.

De acuerdo con la pesquisa, los hechos ocurrieron en horas de la tarde del 25 de mayo de 2026, cuando el imputado fue intervenido en medio de un alegado presunto incidente de violencia de género. Durante la intervención, los agentes ocuparon un arma de fuego marca Glock, modelo 30s, calibre .40, para la cual el imputado poseía licencia, junto a diez municiones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las autoridades fue la presencia de un mono Rhesus, el cual, según la investigación, era mantenido en cautiverio, lo que constituyó la base para la radicación de cargos bajo la Ley de Vida Silvestre.

El caso fue consultado con la fiscal Adriana Muñoz, quien procedió con la formulación de los cargos.

La prueba fue evaluada por la jueza Nadja Banuchi, en el Tribunal de Bayamón, quien determinó no causa en los delitos relacionados a violencia de género. No obstante, sí encontró causa por la infracción a la Ley de Vida Silvestre, imponiendo una fianza de $1,000.

El imputado prestó la fianza, fue fichado y quedó en libertad mientras el proceso judicial continúa su curso.

La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior, que no fue revelada por la Policía.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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