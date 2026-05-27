“La corte llama la atención”: regaño de jueza federal en caso contra exlíder juvenil del MVC

Cedeño Gómez fue arrestado en febrero por agentes federales acusado de coerción y seducción de un menor, así como de recibir y poseer pornografía infantil. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de más de 30 años de prisión por los mencionados delitos.

La advertencia de la jueza surgió luego de que la Oficina del Defensor Público Federal informara que aún no se ha decidido si se solicitará un perito en salud mental, mientras que el especialista en mitigación apenas comenzó entrevistas y la recopilación de documentos.

En su señalamiento, Méndez Miró fue enfática al expresar que “la corte llama la atención por el limitado progreso por parte de la defensa hasta la fecha y hace hincapié de la necesidad de que se maneje el caso de manera proactiva dado la seriedad de los cargos”.

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“La corte también recuerda a las partes que los asuntos que requieran de acción judicial deben ser traídos a su atención mediante moción y cualquier retraso en la obtención de récords en manos terceros debe ser notificado”, mencionó la togada.

Según la acusación, Cedeño Gómez habría mantenido comunicaciones de índole sexual y solicitado imágenes a un menor de siete años, cuyo padre denunció los hechos ante la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Las autoridades alegan además que el acusado habría intentado coordinar un encuentro sexual con el menor, sin saber que se trataba de un operativo encubierto.

Durante la vista, la fiscal federal Natalia Quiñones Cruz indicó que ya se completó el descubrimiento de prueba y que el 8 de mayo se presentó una oferta de acuerdo de culpabilidad, que debía ser contestada a más tardar el 15 de mayo, pero la defensa no ha respondido.

Aun así, la fiscalía no se opuso a conceder tiempo adicional a la defensa para evaluar la propuesta, de ser necesario, indica la minuta disponible en el expediente.

Por su parte, la defensa informó que ya ha revisado parte de la evidencia junto a su cliente y continúa analizando el posible rango de sentencia, considerando que se trataría de una primera ofensa.

Tras escuchar a las partes, Méndez Miró pautó una nueva conferencia de estatus para el 22 de junio en el Tribunal federal del Viejo San Juan, y ordenó que para esa fecha la defensa aclare si solicitará un experto en salud mental y si discutió la oferta de culpabilidad.

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Asimismo, indicó que espera que las partes informen si existe posibilidad de un acuerdo que evite llegar a juicio.

Los hechos

Según documentos judiciales, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Cedeño Gómez utilizó un celular, servicios de mensajería instantánea en línea y redes sociales para persuadir, inducir, atraer y coaccionar a un menor de siete años a participar en actividad sexual.

Además, se alega que poseía y recibía material de pornografía infantil en su dispositivo móvil.

De ser hallado culpable, Cedeño Gómez, residente de Carolina, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua por el delito de coacción y seducción de un menor.

Además, por el delito de recepción de material de explotación infantil se expone a una pena mínima obligatoria de cinco años y máxima de 20 años de prisión. Por el cargo de posesión de material podría enfrentar una pena de 10 años de prisión.