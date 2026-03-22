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MVC no descarta una nueva alianza, pero está enfocado en fortalecerse

El partido político celebró este domingo su séptimo año de fundación

22 de marzo de 2026 - 6:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sobre lo que consideran es la “agenda urgente” de la organización, que recoge el rescate de las instituciones públicas, la reconstrucción social, económica, ambiental y fiscal, y la descolonización, Prados sostuvo que dichos postulados permanecen inalterados. (Ramon "Tonito" Zayas)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

Aunque una futura alianza política está en el horizonte, el enfoque del liderato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) está en fortalecer la colectividad, afirmó este domingo Eva Prados, coordinadora general de la organización política, que este fin de semana celebró su séptimo aniversario.

“El Movimiento sigue pensando que es una herramienta para sumar personas, sumar colectivos, y sumar grupos. Por eso, la posibilidad de las alianzas siempre está ahí, pero la realidad es que ahora estamos más pendientes de nuestro fortalecimiento como partido, ir con nuestra base por toda la isla, para, entonces, poder visualizar cómo podrían ser esas otras alianzas que se vislumbran para el 2028″, señaló Prados.

En 2024, las segundas elecciones generales tras su fundación, el MVC logró entendidos con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) que le permitieron apoyar de manera conjunta ciertos cargos legislativos y municipales, además de la carrera por la gobernación de Juan Dalmau.

Como resultado, el MVC no logró regresar a la Asamblea Legislativa, donde ocupaba cuatro escaños, y perdió su franquicia electoral. Ese desenlace provocó que algunos líderes del grupo catalogaran como un “error” la unión de ambas colectividades.

“Acá no vas a ver, necesariamente, un planteamiento sobre posibles alianzas con el PIP, porque eso no está ahora mismo en la conversación. Sin lugar a duda, es una posibilidad que tenemos en nuestro horizonte, pero, para nosotros, la prioridad ahora es podernos fortalecer para, verdaderamente, poder ofrecer una alternativa real al país”, insistió Prados.

Durante la celebración de su séptimo aniversario este domingo, en su sede, en el casco urbano de Río Piedras, el liderato del MVC compartió con sus seguidores el camino recorrido, los retos futuros e ideas para fortalecer el proyecto político.

Asimismo, se presentó el documental Defendamos el Escambrón, de Sonia Fritz, y se celebró el diálogo “A diez años de Promesa”. “Veníamos de distintos sectores, pero desde la idea de que necesitábamos una alternativa electoral para llevar a Puerto Rico por el camino correcto”, sostuvo Prado. “Nacimos para devolverle la esperanza al país... y yo estoy convencida que lo hemos logrado”, afirmó.

Fue el 11 de marzo de 2019 que el MVC se presentó al país. Ese mismo año, se inscribió y un año después, en 2020, se lanzó al ruedo político, alcanzando cuatro cargos estatales y ubicarse, en San Juan, en un segundo lugar por la alcaldía, desplazando al Partido Popular Democrático (PPD).

Desafíos vigentes

Uno de los retos que enfrenta la organización, destacó Prados, es la ausencia de representación en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y las implicaciones de la reinscripción bajo la categoría de “partido por petición”, según definido en el Código Electoral 2020.

“Ahora, se van a estar evaluando máquinas (de escrutinio), se están evaluando reglamentos y entraron nuevas enmiendas (al Código Electoral)”, señaló.

Sobre lo que consideran es la “agenda urgente” de la organización, que recoge el rescate de las instituciones públicas, la reconstrucción social, económica, ambiental y fiscal, y la descolonización, Prados sostuvo que dichos postulados permanecen inalterados.

“Nuestro planteamiento es que, a diferencia del PPD, nosotros no estamos satisfechos con el status actual. ¿Qué nos distingue del PPD? Ellos sí creen que el status actual es lo mejor que se puede tener. Nosotros creemos lo contrario, y todos nuestros militantes sí están convencidos o, por lo menos, eso es parte de su compromiso, a pedir un proceso de descolonización“, apuntó la coordinadora general.

La búsqueda de una consulta ciudadana que vincule al Congreso, donde haya un compromiso para acatar el resultado, sigue siendo una de las “grandes fortalezas” del MVC, sostuvo Prados. “Nosotros no estamos de acuerdo con la relación actual, y sí creemos que tiene que haber un proceso de descolonización”, reiteró.

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Movimiento Victoria CiudadanaEva PradosCódigo electoralComisión Estatal de EleccionesElecciones
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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