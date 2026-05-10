Jefe de la OMS busca tranquilizar a la población de Tenerife ante encrucijada del hantavirus

Tenerife, España- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) buscó el sábado tranquilizar a los residentes de la isla española donde se espera evacuar a los pasajeros de un crucero afectado por hantavirus, enviándoles un mensaje directo de que el virus “no es otro COVID”.

El MV Hondius, de bandera holandesa, con más de 140 pasajeros y tripulantes a bordo, se dirige a las Islas Canarias de España, frente a la costa de África occidental, y se espera que llegue a la isla de Tenerife la madrugada del domingo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, junto con la ministra española de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegaron a la isla el sábado para coordinar el desembarco de los pasajeros y parte de la tripulación.

“Sé que están preocupados. Sé que cuando escuchan la palabra ‘brote’ y ven un barco navegar hacia sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado dejar atrás por completo. El dolor de 2020 sigue siendo real, y no lo desestimo ni por un solo momento”, dijo Tedros en un comunicado dirigido a los habitantes de Tenerife.

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“Pero necesito que me escuchen con claridad: Esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública por hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos dicho de manera inequívoca, y se lo diré de nuevo ahora”, añadió.

La OMS, las autoridades españolas y la naviera Oceanwide Expeditions destacaron que actualmente nadie a bordo del Hondius presenta síntomas del virus.

El hantavirus puede causar una enfermedad potencialmente mortal. Suele propagarse por la inhalación de residuos contaminados de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas. Pero la cepa de los Andes detectada en el brote del crucero podría propagarse entre personas en casos inusuales. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press 1 / 13 Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. The Associated Press Compartir

Tres personas han muerto desde el inicio del brote y cinco pasajeros que abandonaron el barco están infectados con hantavirus.

Algunos en Tenerife rechazan el arribo del barco

Algunos pobladores de Tenerife se dicen preocupados. A bordo del crucero, algunos de los pasajeros españoles han expresado preocupación por ser estigmatizados.

“Yo te digo sinceramente, yo no la veo muy bien”, dijo el residente Simón Vidal, de 69 años. “Y no lo veo bien. Cada uno que lo vea como quiera. ¿Y traer un barco de otro país, aquí? ¿Por qué no lo llevar a donde estaba? ¿Por qué lo tienes que venir a traer aquí a Canarias?”

Otros dijeron que empatizaban con los pasajeros del barco, pero que aun así estaban preocupados .

“Hay gente que no quiere recibirlos”, dijo Eliana Bonilla, residente de la isla. “Pero yo pienso que es un poco de humanidad también. O sea, nos colocamos en el sitio de ellos, en el lugar de ellos, un familiar, ¿Qué hace uno? Pedir ayuda ¿Y si se la niegan? Me imagino que la situación es preocupante”.

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Pasajeros sólo podrán llevar pocas pertenencias y estarán aislados

La ministra de Sanidad de España subrayó que los pasajeros y parte de la tripulación desembarcarán en Tenerife en condiciones de máxima seguridad.

El barco no atracará, sino que permanecerá fondeado, y las personas que se encuentren a bordo serán trasladadas en pequeñas embarcaciones. Todos los que desembarquen serán primero sometidos a una revisión médica para asegurarse de que no presentan síntomas, y no se bajará a las personas del barco hasta que ya haya un vuelo en Tenerife esperando para sacarlas de la isla, detalló García durante una rueda de prensa en Madrid. Actualmente hay personas de más de 20 nacionalidades distintas a bordo.

Las autoridades tienen como objetivo completar los vuelos de evacuación el domingo y el lunes, dijo la directora del Departamento de Gestión de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkove, en una rueda de prensa el sábado.

Tanto Estados Unidos como el Reino Unido han acordado enviar aviones para evacuar a sus ciudadanos. Los estadounidenses serán puestos en cuarentena en un centro médico en Nebraska.

Todos los pasajeros españoles serán trasladados a un centro médico y puestos en cuarentena, de acuerdo con García. Oceanwide ha listado a 13 pasajeros y un tripulante españoles a bordo.

Quienes desembarquen no llevarán equipaje, detalló García, y se les permitirá llevar únicamente con un pequeño artículo de equipaje de mano que contenga artículos esenciales, un teléfono móvil, cargador y documentación.

Un pasajero del MV Hondius, el crucero donde apareció un brote de hantavirus, toma una foto del ancla de la embarcación en Praia, durante una travesía hacia el puerto español de Tenerife, el 6 de mayo de 2026. (AP Foto) (The Associated Press)

Parte de la tripulación, así como el cuerpo de un pasajero que murió a bordo, permanecerán en el barco, que zarpará luego hacia Holanda, donde será sometido a desinfección, añadió la ministra.

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Avión de evacuación médica estará en alerta

Según una carta enviada por los ministros holandeses de Relaciones Exteriores y de Sanidad al Parlamento el viernes por la noche, España ha activado el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para que un avión de evacuación médica equipado para enfermedades infecciosas permanezca en alerta en caso de que alguien enferme a bordo del barco. Esa persona será entonces trasladada por vía aérea a territorio continental europeo.

El gobierno holandés trabajará con las autoridades españolas y con la naviera para organizar la repatriación de los pasajeros y tripulantes holandeses lo antes posible tras la llegada a Tenerife, dependiendo de su estado de salud y de las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, indicó la carta. Quienes no presenten síntomas permanecerán en cuarentena domiciliaria durante seis semanas y serán vigilados por los servicios sanitarios locales.

Como el barco tiene bandera neerlandesa, Holanda también podría alojar temporalmente a personas de otras nacionalidades y vigilarlas en cuarentena, indicó.

Países se apuran para localizar a pasajeros que desembarcaron

Las autoridades sanitarias de cuatro continentes estaban trabajando en la localización y monitoreo de más de dos docenas de pasajeros que desembarcaron antes que se detectara el brote letal. También se apuraban para dar con otras personas que podrían haber estado en contacto con ellos.

El 24 de abril, casi dos semanas después de la muerte del primer pasajero a bordo, más de dos docenas de personas de al menos 12 países distintos abandonaron el barco sin que se realizara un rastreo de los contactos, según funcionarios holandeses y el operador del crucero.

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No fue hasta el 2 de mayo cuando las autoridades sanitarias confirmaron por primera vez la presencia del hantavirus en un pasajero del barco.