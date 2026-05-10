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Ataques de drones israelíes dejan 17 muertos en Líbano

A pesar de un alto el fuego vigente entre Israel y Hezbollah

10 de mayo de 2026 - 8:30 PM

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Los equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio que fue destruido por un ataque aéreo israelí el día anterior, en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el jueves 7 de mayo de 2026. (Bilal Hussein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Beirut- Tres ataques israelíes con drones contra vehículos justo al sur de Beirut mataron a cuatro personas el sábado, mientras que una serie de bombardeos en el sur de Líbano dejó al menos 13 muertos, entre ellos un hombre y su hija de 12 años, informaron medios estatales y el Ministerio de Salud.

Los tres ataques con drones al sur de Beirut marcaron otra escalada desde que entró en vigor el 17 de abril un alto el fuego entre Israel y el grupo armado Hezbollah. Ambas partes siguen con ataques diarios pese a la tregua.

La fuerza aérea israelí llevó a cabo un bombardeo el miércoles por la noche contra un suburbio del sur, en el que Israel afirmó que mató a un mando militar de Hezbollah. Fue el primer ataque cerca de la capital desde que se alcanzó el alto el fuego.

Dos de los ataques del sábado ocurrieron en la autopista que conecta Beirut con la ciudad portuaria sureña de Sidón, en los que varias personas resultaron heridas, mientras que el tercero se produjo en una carretera que conduce a la región libanesa de Chouf y mató a tres personas, informó la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado.

Un periodista de The Associated Press en el lugar vio un cadáver en la autopista, en la localidad de Saadiyat.

El Ministerio de Salud indicó que un bombardeo israelí contra la aldea sureña de Saksakiyeh mató al menos a siete personas, entre ellas un niño, e hirió a 15. El ministerio señaló que se trataba de un recuento inicial.

Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari)Varias personas ondean banderas de Hezbolá y una imagen del difunto líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en Zefta, sur del Líbano. (AP Photo/Hassan Ammar)Un hombre monta a caballo frente a los edificios destruidos por un ataque aéreo israelí en Jibchit, sur del Líbano. (AP Photo/Hassan Ammar)
1 / 17 | Emotivas fotos de libaneses desplazados que regresan a sus aldeas tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) - Mohammed Zaatari

La agencia informó de ataques en el sur de Líbano, incluido uno contra la aldea de Bourj Rahhal que mató a tres personas y otro en Maifadoun que mató a una.

El Ministerio de Salud, por su parte, señaló que tres ataques israelíes con drones mataron a un hombre sirio que iba en motocicleta con su hija de 12 años en la ciudad de Nabatiyeh.

El ministerio explicó que, tras el ataque inicial, el hombre y su hija lograron alejarse del lugar, pero fueron atacados de nuevo por el dron, que mató al hombre al instante. La niña se desplazó entonces unos 100 metros y fue alcanzada otra vez por el dron después de que ya había resultado herida. La niña murió más tarde en un hospital, informó la Agencia Nacional de Noticias.

En un comunicado, el Ministerio de Salud Pública denunció “este ataque bárbaro y la violencia deliberada contra civiles y niños en Líbano”, y añadió que el ataque forma parte de una serie en curso “de graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario”.

El ejército israelí dijo que Hezbollah lanzó drones explosivos hacia Israel cerca de la frontera con Líbano y añadió que tres soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Agregó que Hezbollah también lanzó drones dentro de Líbano, y que uno de ellos impactó contra un vehículo israelí sin causar víctimas.

Hezbollah se atribuyó varios ataques dentro de Líbano, además de haber lanzado un dron contra un puesto militar israelí en la localidad norteña de Misgav Am.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo armado disparó cohetes hacia el norte de Israel, dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán, aliado de Hezbollah. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo cientos de bombardeos e invadió por tierra el sur de Líbano, capturando decenas de localidades y aldeas a lo largo de la frontera.

Más tarde, Líbano e Israel llevaron a cabo sus primeras conversaciones directas en más de tres décadas. Ambos países están formalmente en guerra desde la fundación del Estado de Israel en 1948.

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El corresponsal Steve Sweeney reportaba para la cadena RT, controlada por el gobierno ruso, en el Líbano.

Está previsto que una nueva ronda de conversaciones se realice en Washington durante dos días a partir del jueves.

Un alto el fuego de 10 días declarado en Washington entró en vigor el 17 de abril. Posteriormente, el alto el fuego se amplió por tres semanas.

Por otra parte, en la capital siria, Damasco, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, mantuvo conversaciones el sábado con el presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, en las que abordaron el fortalecimiento de las relaciones entre ambos vecinos y el impulso de la cooperación en materia de seguridad en medio de las guerras regionales.

Al hablar con periodistas antes de regresar a casa, Salam dijo que Líbano no volverá a ser utilizado para perjudicar a “nuestros hermanos árabes, y en primer lugar Siria”. Salam se refería de manera indirecta a la participación de Hezbollah en la guerra civil de Siria, que estalló en 2011, al respaldar el gobierno de la familia Assad, que duró cinco décadas y terminó en diciembre de 2024.

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