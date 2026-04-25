Cuatro muertos en ataques aéreos en el sur del Líbano

Al menos cuatro personas murieron este sábado en dos ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en una ciudad del sur del Líbano, en el contexto de la ofensiva militar israelí contra el país mediterráneo pese a la tregua anunciada por Estados Unidos.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, del Ministerio de Salud Pública, indicó en un comunicado que los dos ataques “enemigos” israelíes se produjeron en la ciudad de Yahmar al Shaqif, en la región de Nabatieh, y “resultaron en el martirio de cuatro ciudadanos”.

Esos ataque coincidieron con una nueva advertencia del Ejército israelí este sábado a los libaneses desplazados del sur del país para que no vuelvan a sus hogares en una sesentena de localidades porque sus tropas continúan allí posicionadas pese a la tregua vigente.