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Cuatro muertos en ataques aéreos en el sur del Líbano

El Centro de Operaciones de Emergencia indicó que los incidentes se produjeron en la ciudad de Yahmar al Shaqif

25 de abril de 2026 - 12:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una persona reacciona sorprendida al ataque. (Hassan Ammar)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos cuatro personas murieron este sábado en dos ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en una ciudad del sur del Líbano, en el contexto de la ofensiva militar israelí contra el país mediterráneo pese a la tregua anunciada por Estados Unidos.

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El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, del Ministerio de Salud Pública, indicó en un comunicado que los dos ataques “enemigos” israelíes se produjeron en la ciudad de Yahmar al Shaqif, en la región de Nabatieh, y “resultaron en el martirio de cuatro ciudadanos”.

Esos ataque coincidieron con una nueva advertencia del Ejército israelí este sábado a los libaneses desplazados del sur del país para que no vuelvan a sus hogares en una sesentena de localidades porque sus tropas continúan allí posicionadas pese a la tregua vigente.

Según las autoridades sanitarias del Líbano, al menos 2,491 personas han muerto y otras 7,719 han resultado heridas en ese país por ataques del Ejército israelí desde que el grupo libanés chií Hizbulá volviera a lanzar proyectiles contra Israel a partir del 2 de marzo, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán emprendidos a finales de febrero.

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