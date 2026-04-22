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Muere una periodista libanesa en bombardeo israelí en el sur del Líbano

Los ataques también mataron a otras dos personas

22 de abril de 2026 - 6:08 PM

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A finales de marzo, un ataque israelí contra un vehículo en Jezzine, también en el sur del Líbano, mató a un conocido reportero de la televisión Al Manar, una periodista del canal Al Mayadín y un camarógrafo. (Hassan Ammar)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los equipos de rescate recuperaron este miércoles el cuerpo de la periodista Amal Khalil, del diario local Al Akhbar, después de que fuera alcanzada por un ataque israelí contra la localidad de At Tiri, en el sur del Líbano, donde también resultó herida una segunda reportera.

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“Con profunda tristeza, lamentamos la muerte de la periodista mártir Amal Khalil, que fue atacada por el Ejército de ocupación israelí mientras desempeñaba su labor profesional de transmitir la verdad en At Tiri”, anunció el ministro libanés de Información, Paul Morcos, en su cuenta de X.

“Atacar a periodistas es un crimen atroz y una flagrante violación del derecho internacional humanitario ante la cual no guardaremos silencio. Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales”, agregó Morcos.

Al Akhbar también confirmó el fallecimiento, que consideró un ataque “claro” contra la prensa al indicar que primero fue atacado el coche en el viajaba Khalil y posteriormente la casa en la que se había resguardado.

Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari)Varias personas ondean banderas de Hezbolá y una imagen del difunto líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en Zefta, sur del Líbano. (AP Photo/Hassan Ammar)Un hombre monta a caballo frente a los edificios destruidos por un ataque aéreo israelí en Jibchit, sur del Líbano. (AP Photo/Hassan Ammar)
1 / 17 | Emotivas fotos de libaneses desplazados que regresan a sus aldeas tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) - Mohammed Zaatari

Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, los ataques también mataron a otras dos personas e hirieron a la periodista Zeinab Faraj, que había buscado refugio en la vivienda junto a Khalil después del primer bombardeo.

“Cuando la Cruz Roja Libanesa llegó para trasladar a las víctimas, el enemigo evitó que se completara la misión humanitaria disparando una granada de sonido y munición contra la ambulancia. Esto evitó la recuperación de Khalil, mientras que Faraj y los dos cuerpos fueron transportados con éxito”, agregó.

La periodista de Al Akhbar no fue hallada hasta bien entrada la noche.

Todo ello se produjo pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde el pasado viernes y a la espera de que mañana, jueves, tenga lugar en Washington una segunda ronda de diálogo entre ellos.

At Tiri se ubica cerca de la ciudad de Bint Jbeil, uno de los principales escenarios de enfrentamientos entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá a la entrada en vigor del cese de hostilidades, así como una zona donde se denuncia estos días más destrucción deliberada.

A finales de marzo, un ataque israelí contra un vehículo en Jezzine, también en el sur del Líbano, mató a un conocido reportero de la televisión Al Manar, una periodista del canal Al Mayadín y un camarógrafo.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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