Operativo en Sinaloa deja detenidos pero México no confirma captura de hermano del Chapo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles un operativo en la zona serrana de Sinaloa, donde hay varios detenidos, aunque no confirmó la captura de Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Hay acciones del gabinete de seguridad, principalmente encabezados por la Secretaría de Defensa Nacional. Ya hay detenidos, todavía no se confirma la atención de este sujeto (El Guano). Pero las operaciones continúan en este momento”, declaró el funcionario en conferencia de prensa.

De acuerdo con reportes de medios locales y nacionales, el despliegue se concentró en Badiraguato y zonas limítrofes con Durango, en la región conocida como el Triángulo Dorado, bastión histórico de facciones del Cartel de Sinaloa vinculadas a Guzmán Loera.

Medios sinaloenses informaron desde la mañana de sobrevuelos de helicópteros y presencia de fuerzas federales por aire y tierra en la sierra, lo que generó versiones extraoficiales sobre una posible captura de El Guano, sin que hasta el momento exista confirmación oficial.

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El propio García Harfuch señaló que el operativo sigue en curso, encabezado principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según reportes periodísticos, Aureliano Guzmán Loera es identificado por autoridades como uno de los mandos que operan en la sierra de Badiraguato y parte del Triángulo Dorado, zona donde persiste la disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa.

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha precisado el número de personas detenidas ni la identidad de los capturados.

Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.