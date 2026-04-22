Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Operativo en Sinaloa deja detenidos pero México no confirma captura de hermano del Chapo

El despliegue se concentró en Badiraguato y zonas limítrofes con Durango

22 de abril de 2026 - 5:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles un operativo en la zona serrana de Sinaloa, donde hay varios detenidos, aunque no confirmó la captura de Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

RELACIONADAS

“Hay acciones del gabinete de seguridad, principalmente encabezados por la Secretaría de Defensa Nacional. Ya hay detenidos, todavía no se confirma la atención de este sujeto (El Guano). Pero las operaciones continúan en este momento”, declaró el funcionario en conferencia de prensa.

De acuerdo con reportes de medios locales y nacionales, el despliegue se concentró en Badiraguato y zonas limítrofes con Durango, en la región conocida como el Triángulo Dorado, bastión histórico de facciones del Cartel de Sinaloa vinculadas a Guzmán Loera.

Medios sinaloenses informaron desde la mañana de sobrevuelos de helicópteros y presencia de fuerzas federales por aire y tierra en la sierra, lo que generó versiones extraoficiales sobre una posible captura de El Guano, sin que hasta el momento exista confirmación oficial.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva.El operativo federal mexicano contó con la ayuda de Estados Unidos.Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.
1 / 15 | Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. - Alejandra Leyva

El propio García Harfuch señaló que el operativo sigue en curso, encabezado principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según reportes periodísticos, Aureliano Guzmán Loera es identificado por autoridades como uno de los mandos que operan en la sierra de Badiraguato y parte del Triángulo Dorado, zona donde persiste la disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa.

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha precisado el número de personas detenidas ni la identidad de los capturados.

Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado, desde septiembre de 2024, más de 1,800 muertos y más 2,400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Tags
Breaking NewsMéxicoJoaquín "El Chapo" GuzmánCártel de Sinaloa
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: