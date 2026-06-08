Informe revela nuevos detalles sobre la muerte de Hulk Hogan: esto es lo que dice

La leyenda de la lucha libre profesional Hulk Hogan murió de causas naturales el año pasado, según un informe de la policía de Florida que cierra formalmente la investigación sobre su muerte.

El Departamento de Policía de Clearwater hizo público el viernes un informe de 72 páginas en el que se resume una revisión exhaustiva de declaraciones, historiales médicos, imágenes de vigilancia y una inspección visual del cadáver. Hogan, cuyo verdadero nombre era Terry Bollea, murió el pasado 24 de julio a los 71 años.

“No ha habido pruebas que indiquen que la muerte de Terry Bollea no fuera natural”, decía el informe. “A lo largo de la investigación, no ha habido pruebas que indiquen ningún delito relacionado con su muerte. Este caso se cerrará y se considerará resuelto, no criminal”.

Hulk Hogan, exluchador profesional y figura del entretenimiento, participó en julio de 2024 de la Convención Nacional Republicana. (Ramon "Tonito" Zayas)

Según el informe, la esposa de Hogan, así como una auxiliar sanitaria a domicilio y un terapeuta ocupacional, estaban todos con Hogan en su casa cuando dejó de respirar. Su esposa, Sky Daily Hogan, llamó al 911, y entonces el trío realizó la RCP a Hulk Hogan hasta que llegaron los bomberos y los paramédicos.

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Los familiares declararon a los investigadores que Hogan había padecido múltiples problemas de salud en las semanas anteriores a su muerte, como leucemia, ritmo cardiaco irregular, neumonía e insuficiencia renal. También había sido sometido a numerosas hospitalizaciones y operaciones quirúrgicas en los años anteriores a su muerte.

Las primeras declaraciones del terapeuta ocupacional a la policía llevaron a especular con la posibilidad de que la muerte de Hogan estuviera relacionada con los daños sufridos por el nervio frénico durante una operación reciente. Sin embargo, el terapeuta ocupacional declaró más tarde que aún estaba conmocionado por la reanimación cardiopulmonar y que hablaba fuera de turno.

El forense local había concluido que Hogan había muerto de un ataque al corazón y se negó a realizar una autopsia completa. Una autopsia privada pagada por la familia respaldó la evaluación inicial, al no encontrar “ninguna contribución toxicológica traumática o terminal razonable”.

Hogan fue quizá la mayor estrella de la larga historia de la WWE, conocido tanto por su personalidad fuera de lo común como por sus hazañas en la lucha libre. Fue la atracción principal de la primera edición de WrestleMania en 1985 y fue un fijo durante años, enfrentándose a todo el mundo, desde Andre The Giant y Randy Savage hasta The Rock e incluso el cofundador de la WWE Vince McMahon.

Hogan ganó al menos seis campeonatos de la WWE y fue incluido en el Salón de la Fama en 2005 y reintegrado allí en 2018. Había sido retirado del Salón de la Fama en 2015 tras ser grabado profiriendo insultos racistas contra los negros, por lo que pidió disculpas.

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