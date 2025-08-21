Continúa investigación sobre muerte del legendario luchador Hulk Hogan

St. Petersburg— La policía de Florida sigue investigando la muerte, ocurrida el mes pasado, del icono de la lucha libre profesional Hulk Hogan a causa de lo que el médico forense concluyó que fue un ataque al corazón.

El Departamento de Policía de Clearwater dijo en un comunicado el jueves que la “naturaleza única de este caso ha requerido que entrevistemos a múltiples testigos y busquemos registros médicos de una variedad de proveedores, y nuestros detectives continúan haciéndolo”.

Hogan, cuyo nombre real era Terry Bollea, murió el 24 de julio a los 71 años en un hospital después de que los paramédicos y la policía se apresuraran a llegar a su casa frente a la playa en Clearwater tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Esa llamada, y el video de la cámara del cuerpo de la policía de la escena, aún no se han publicado mientras la investigación continúa.

“Todo esto lleva tiempo”, dijo el comunicado de la policía. “Hasta que se complete la investigación, no se pueden divulgar los registros relacionados con el caso, incluidas las imágenes de la cámara corporal”.

La policía ha dicho anteriormente que no había evidencia de juego sucio en la muerte de Hogan, por lo que no está claro exactamente lo que la investigación policial está investigando aparte de los registros médicos. El luchador había tenido previamente leucemia y fibrilación auricular, un ritmo cardíaco irregular, según el informe del médico forense que concluyó que la causa de la muerte fue natural.

Los investigadores han estado trabajando con la familia de Hogan, incluyendo a su hijo Nick y su hija Brooke, dijo el comunicado.

FOTOS: Un repaso por la vida y carrera de Hulk Hogan. El conocido luchador Hulk Hogan falleció hoy, jueves, a la edad de 71 años. Su nombre de pila era Terry Gene Bollea.

“Planeamos reunirnos con la familia e informarles sobre el caso hasta este punto, y compartiremos los resultados de la investigación con la familia antes de cerrar el caso y divulgarlo al público y a los medios”, agregó el comunicado de la policía.

No se dio un calendario para la publicación pública de los hallazgos.

Hogan fue quizás la mayor estrella en la larga historia de la WWE, conocido tanto por su personalidad más grande que la vida como por sus hazañas de lucha libre. Fue el principal atractivo para la primera WrestleMania en 1985 y fue un elemento fijo durante años, enfrentándose a todos, desde Andre The Giant y Randy Savage hasta The Rock e incluso el cofundador de la WWE, Vince McMahon.

El legendario luchador ganó al menos seis campeonatos de la WWE y fue incluido en el Salón de la Fama en 2005 y reinstalado allí en 2018. Había sido retirado del Salón de la Fama en 2015 después de que fuera grabado haciendo insultos raciales contra los negros, por lo que se disculpó.

Hogan iba a ser incinerado, pero no estaba claro el jueves si eso ya había sucedido. Un servicio funerario privado muy concurrido se llevó a cabo el 5 de agosto en una iglesia en Largo, Florida.

A principios de este mes, la hija de Hogan, Brooke, dijo en Instagram que la cremación se pospuso “debido a preguntas familiares”.