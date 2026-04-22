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Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz mientras permanezca el bloqueo de Estados Unidos

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, aseguró que Washington violó el acuerdo de cese al fuego con la medida

22 de abril de 2026 - 1:56 PM

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Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, aseguró que Washington violó el acuerdo de cese al fuego con la imposición de un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz. (The Associated Press)
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, una de las principales figuras del poder del país, descartó el miércoles la reapertura del estrecho de Ormuz mientras dure el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

“Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se infringe mediante un bloqueo naval (...), la reapertura del estrecho de Ormuz es imposible mientras el alto el fuego se esté vulnerando abiertamente”, escribió en X tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de una prórroga unilateral de la tregua acordada el 8 de abril.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura
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