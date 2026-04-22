Alerta máxima en Pakistán: tensión entre Estados Unidos e Irán obliga a reforzar seguridad

La capital de Pakistán amaneció este miércoles bajo un estricto dispositivo de seguridad pese al compás de espera por las negociaciones previstas entre Estados Unidos e Irán, en una jornada marcada por el anuncio de una prórroga indefinida de la tregua y nuevas amenazas militares desde Teherán.

Aunque las delegaciones de alto nivel no llegaron a la ciudad tras la negativa de Irán a negociar bajo el bloqueo naval estadounidense, las fuerzas de seguridad mantienen sellada la “Zona Roja” y los accesos al hotel Serena, sede de la primera ronda de contactos.

“No ha habido cambios en el estado de seguridad; los perímetros se mantienen como ayer”, confirmó a EFE el portavoz de la Policía de Islamabad, Sharif Ullah. El Ministerio del Interior aún no ha ordenado retirar las barreras en el área diplomática, que permanece en estado de alerta desde el domingo.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, aseguró que Pakistán continuará su labor como mediador tras el anuncio del presidente Donald Trump de extender el alto el fuego de forma indefinida a petición del liderazgo de Islamabad.

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“Espero sinceramente que ambas partes sigan respetando el alto el fuego y puedan concluir un acuerdo de paz integral durante la segunda ronda de conversaciones programada en Islamabad para poner fin definitivamente al conflicto”, declaró Sharif en X este miércoles.

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Este clima de conciliación diplomática en Islamabad contrasta con el tono de la Guardia Revolucionaria iraní, que este miércoles advirtió de que infligirá “golpes demoledores, más allá de lo imaginable” ante cualquier nueva agresión.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, el cuerpo de élite afirmó que su respuesta sería “firme, decisiva e inmediata”, asegurando que sus planes para atacar puntos vitales de Estados Unidos e Israel siguen “abiertos y preparados”.

Teherán, que aún no ha reaccionado oficialmente a la extensión de la tregua, reiteró que no acudirá a nuevas negociaciones mientras continúe el bloqueo de sus puertos.

Según el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO), un buque portacontenedores fue atacado este miércoles a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, una zona donde la tensión escaló el domingo tras la captura de otro carguero iraní por la marina estadounidense.

El actual proceso de mediación busca poner fin a las hostilidades iniciadas el 28 de febrero.

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Tras una primera ronda de conversaciones los días 11 y 12 de abril, los contactos de más alto nivel en 47 años, la diplomacia paquistaní intenta ahora evitar que el colapso de la mesa de negociación en Islamabad reactive los combates a gran escala pese a la prórroga de la tregua.

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De otro lado, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, se reunió este miércoles con el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, en un intento por destrabar las negociaciones de paz con Estados Unidos, horas después de que Donald Trump anunciara una extensión de la tregua.

“El embajador Reza Amiri Moghadam, embajador de la República Islámica de Irán, se reunió con el primer ministro Muhammad Shehbaz Sharif el 22 de abril de 2026 para discutir la situación regional actual y los esfuerzos de paz”, indicó en X la oficina del primer ministro.

Un video corto del encuentro muestra también al canciller paquistaní Ishaq Dar, quien horas antes se reunía con la Alta Comisionada británica Jane Marriott para discutir “los continuos esfuerzos de Pakistán por facilitar el diálogo”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estos nuevos esfuerzos diplomáticos suceden en un momento de marcado estancamiento en las negociaciones, tras días de incertidumbre sobre si las delegaciones lideradas por JD Vance y el iraní Qalibaf se volverían a sentar en Islamabad tras el primer contacto directo el pasado 11 y 12 de abril.

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Teherán reiteró este miércoles que no acudirá a nuevas rondas de diálogo mientras persista el bloqueo naval de sus puertos, una medida que Washington mantiene vigente pese a la extensión del alto el fuego.

Otro punto de tensión es el estrecho de Ormuz, clave para el comercio marítimo global, donde hoy tres buques comerciales han sido atacados por fuerzas iraníes, según el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) y la BBC.

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“En mi nombre personal y en nombre del Mariscal de Campo Syed Asim Munir, agradezco sinceramente al presidente Trump por haber aceptado amablemente nuestra solicitud de extender el alto el fuego para permitir que los esfuerzos diplomáticos sigan su curso”, dijo este miércoles Sharif en X.

El primer ministro paquistaní añadió que espera lograr “un acuerdo de paz integral durante la segunda ronda de conversaciones programada en Islamabad”, aunque no hay ninguna fecha definida para las reuniones.